Mattia Bellucci si ferma agli ottavi a Eastbourne: sconfitta contro Harris in due set

Nonostante la sconfitta agli ottavi contro Harris, Bellucci si porta a casa da Eastbourne tre vittorie convincenti. Il suo percorso fino a oggi era stato impeccabile: sei set vinti e nessuno perso nei due turni i successi netti sul ceco Marek Gengel (7-5 6-1) e sul taiwanese Chun-Hsin Tseng, superato con un perentorio 6-2 6-1. Ieri il bel 6-4 6-2 sul francese Quentin Halys. Prestazioni solide che avevano confermato una condizione in crescita e una rinnovata fiducia. Speriamo che la sconfitta di oggi non porti a un altro calo, ma che invece serva da carburante per la stagione dell’erba.