Maturità 2025, al via la seconda prova: studenti alle prese con le materie d’indirizzo

Dopo il debutto con il tema d’italiano, la Maturità 2025 entra nel vivo questa mattina, giovedì 19 giugno, con la seconda prova scritta, quella che cambia da indirizzo a indirizzo e che punta a verificare le competenze specifiche del percorso di studi.

A differenza della prima prova, uguale per tutti, la seconda è pensata per testare la preparazione nelle discipline caratterizzanti i singoli indirizzi scolastici. Per conoscere le discipline oggetto della seconda prova, il ministero dell’Istruzione ha creato un motore di ricerca.

Per il liceo classico, ad esempio, la materia assegnata è latino, meno temuta del greco, mentre al liceo scientifico è protagonista la matematica. Al linguistico gli studenti dovranno affrontare un tema e una prova di comprensione nella loro prima lingua straniera. Nei tecnici e professionali le tracce sono incentrate su discipline come economia aziendale, meccanica, elettronica o tecnologie applicate, a seconda dell’indirizzo.

Le tracce sono state predisposte direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha provveduto a inviarle tramite sistema informatico alle segreterie scolastiche nelle prime ore del mattino, sotto stretto riserbo. In Lombardia sono oltre 80.000 gli studenti chiamati a sostenere l’esame di Stato quest’anno, a Varese quasi 8 mila.