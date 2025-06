Maturità si comincia: prima prova di esame per i 7.945 studenti varesini

Prima prova dell’Esame di maturità per i 7.945 studenti varesini impegnati questa mattina con il tema di italiano. Uguale per tutte le scuole, le tracce verranno comunicate direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

In provincia di Varese i maturandi sono divisi in 114 sedi di esame con 187 commissioni. Sono 7.702 candidati interni e 243 esterni.

Varese si colloca tra le prime province lombarde per numero di partecipanti, rappresentando il 10,3% del totale regionale.

In Lombardia, questa mattina sono 77.022 i ragazzi che affrontano la prima prova ( lo scorso anno erano stati 76.960 e in provincia di Varese 7.714), di cui 74.049 interni e 2.973 esterni, suddivisi in 1.046 sedi d’esame con 1.917 commissioni. Gli ammessi sono i 96,8%.

In tutt’Italia i candidati all’Esame sono 524.415, un dato in leggera flessione rispetto a quello del 2024, quando erano 526.317 (-0,4%). In particolare, i candidati interni sono 511.349, un dato in linea con il 2024, quando erano 512.530. Mentre i candidati esterni sono quest’anno 13.066, rispetto ai 13.787 del 2024, con un calo, dunque, del 5,2%. Entrando nel dettaglio, i candidati esterni sono quest’anno il 6,9% in meno, rispetto al 2024, nelle scuole statali e l’1,3% in meno nelle scuole paritarie.

Gli studenti ammessi all’Esame di Stato per il secondo ciclo d’istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, il cui totale è 96,5%.

La ripartizione dei candidati per tipologia di percorso di studio è la seguente:

– Licei: 268.577

– Tecnici: 169.682

– Professionali: 86.156

Le commissioni d’Esame (13.900) che si sono insediate lunedì 16 giugno, sono composte da un Presidente esterno, da tre commissari esterni e tre interni all’Istituzione scolastica.