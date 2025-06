Mercato allenatori nel vivo: Gatti torna al Sant’Angelo, Fedele resta a Lazzate

La stagione non è ancora finita, le finali dei playoff nazionali di Eccellenza sono ancora da giocarsi e si prospetta un’altra estate di riammissioni, ripescaggi e conseguenti ricorsi. Nel mentre sono diverse le società che stanno già programmando la prossima stagione. In particolare le prime mosse sono quelle che riguardano gli allenatori.

In Serie D, data per scontata la permanenza di Marco Spilli sulla panchina della Varesina, a sciogliere le riserve devono essere ancora Varese e Castellanzese; se in casa biancorossa era abbastanza scontata la ricerca di una nuova guida dopo la separazione con Roberto Floris e il finale di stagione gestito da Alessandro Unghero, l’addio tra i neroverdi ed Amedeo Mangone non era così certo, anzi.

Andando un gradino sotto, in Eccellenza, sono diverse le panchine che si stanno già riempiendo. L’allenatore varesotto di adozione Roberto Gatti dopo la bella stagione alla Rhodense riassapora la Serie D tornando al Sant’Angelo dove aveva vinto il campionato di Eccellenza nel 2022 riportando i barasini nella massima serie dei dilettanti (foto).

Già confermato Michele Ferri alla Caronnese – sconfitta ai playoff nazionali dal Sandonà -, restando al Girone A la seggiola più ambita è senza dubbio quella della Solbiatese. In casa nerazzurra si va verso un nuovo corso, con diversi giocatori che hanno già salutato, uno su tutti Dennis Scapinello. A sensazione, è difficile che alla guida resti Vito Grieco, ma nulla per ora è certo al “Chinetti”. Verso le conferme Paolo Tomasoni a Sesto Calende e Fabio Rovrena a Vergiate, resta ancora vacante la panchina dell’Fbc Saronno.

Guardando fuori dal Varesotto, il Legnano andrà avanti con Gianluca Porro con maggiori ambizioni mentre a Lazzate resterà per la terza stagione Ferdinando Fedele. L’Arconatese, appena retrocessa dalla Serie D, non cambia e proseguirà la lunga collaborazione con Giovanni Livieri.