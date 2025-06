Mercoledì 2 luglio incontro aperto ai cittadini di Varese per conoscere le opportunità della comunità energetica rinnovabile

Sono diverse le opportunità date dall’adesione del Comune di Varese alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER) multicabina Malpensa-Insubria. Se ne parla mercoledì 2 luglio, alle 18 in Sala Montanari in via dei Bersaglieri, con una serata aperta a tutti.

L’incontro sarà l’occasione per spiegare gli aspetti normativi, economici e sociali dell’investimento e le opportunità per cittadini e imprese grazie all’adesione della città alla nuova CER.

In particolare, durante l’incontro si farà luce sul funzionamento del modello energetico sostenibile delle comunità energetiche, spiegandone le modalità di adesione, le tante opportunità per il territorio in termini economici, di innovazione e tutela dell’ambiente, come ad esempio la possibilità per cittadini e imprese di acquistare energia a prezzi calmierati, il risparmio e gli incentivi economici, la riduzione di emissioni.

L’adesione di Varese alla CER promossa da Camera di Commercio e diversi enti e realtà del territorio era stata approvata all’unanimità durante lo scorso consiglio comunale.