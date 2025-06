Minipalio di Besnate: si accendono i giochi con la grande sfilata storica dei borghi

Sabato 28 giugno si è alzato il sipario sulla nuova edizione del Minipalio Besnatese, la tradizionale competizione tra i borghi del paese che ogni anno trasforma l’oratorio in un’arena di giochi, colori e spirito di comunità. E si è trattato di un traguardo importante perché quest’anno ricorre il 40esimo (Qui per seguire tutte la sfide).

Galleria fotografica Il Palio di Besnate 2025 4 di 39

L’inaugurazione ufficiale si è svolta nella serata di sabato con la grande sfilata storica che ha coinvolto centinaia di figuranti in costume, accompagnati da tamburi, chiarine e bandiere, in un corteo che ha attraversato le vie del centro storico per concludersi, come da tradizione, all’oratorio San Giovanni Bosco.

Un tuffo nel XIV secolo

I figuranti, appartenenti ai quattro borghi cittadini, hanno rievocato in modo scenografico l’arrivo a Besnate di Ambrogio Visconti nel XIV secolo, quando la signoria milanese prese possesso del feudo. A precedere il corteo, le figure simboliche del borgo: il Console, guida carismatica della contrada; l’Anziano della Pieve, fonte di saggezza e consiglio; il Maestro d’Armi e gli Armigeri, seguiti poi dal popolo in costume. Sul sagrato della chiesa, ad attendere l’arrivo dei borghi, il Signore (interpretato dal sindaco), il Podestà e il Capitano di Giustizia hanno accolto i partecipanti per poi unirsi alla sfilata.

Ad accompagnare il corteo, il coinvolgente ritmo del gruppo Sbandieratori e Musici, nato anni fa in seno al borgo Tre Ponti e oggi condiviso da tutti i borghi, che ha saputo rendere la manifestazione ancora più viva e spettacolare.

Cerimonia di apertura e giuramento

All’oratorio si è svolta la cerimonia ufficiale di apertura, che ha dato il via alla settimana di sfide. Qui, i Maestri d’Armi hanno prestato giuramento di lealtà davanti ai loro Consoli e al Capitano di Giustizia, impegnandosi a garantire la correttezza delle competizioni. Il Podestà ha poi richiamato il Console del borgo vincitore dell’edizione precedente per restituire il Gonfalone, simbolo del Minipalio, che sarà messo in palio nei 45 giochi previsti da oggi fino a domenica prossima.

Una tradizione nata in oratorio

Il Minipalio nasce nel 1984 per volontà di don Michele Galbiati, allora coadiutore dell’oratorio, con l’intento di creare un momento di gioco e condivisione dedicato ai giovani. Nel tempo, l’iniziativa si è evoluta, conservando il suo spirito originario di coinvolgimento e valorizzazione del territorio. Oggi è gestita dall’Organizzazione Minipalio, un comitato formato da volontari indicati dai borghi e dall’oratorio, che cura ogni aspetto della manifestazione.

Il palio si svolge in occasione della festa di Sant’Eugenio, compatrono di Besnate, e prevede una settimana di giochi, sfide e momenti conviviali. I partecipanti, divisi per età e borgo di appartenenza, si cimentano in prove di abilità, logica e resistenza con l’obiettivo di conquistare il Gonfalone e l’onore di rappresentare Besnate fino all’anno successivo.

Una comunità che si ritrova

Oltre all’aspetto ludico e competitivo, il Minipalio è soprattutto un’occasione di ritrovo intergenerazionale e di rafforzamento del senso di appartenenza. Lo dimostra la cura con cui vengono realizzati i costumi, la partecipazione entusiasta di famiglie, bambini, adolescenti e adulti, e il coinvolgimento dei volontari nei diversi momenti organizzativi.

Nei prossimi giorni, l’oratorio diventerà il cuore pulsante della vita di paese, animato da gare, musica e condivisione. Il gran finale è previsto per domenica 7 luglio, con la proclamazione del borgo vincitore e la consegna ufficiale del Gonfalone.