Mirtilli, sapori e natura: domenica 29 giugno c’è la prima sagra alla Fattoria Pisciurin

Un’intera giornata nel verde della Valtravaglia, tra piatti ricercati, animali della fattoria, prodotti a km 0 e naturalmente tanti mirtilli. Domenica 29 giugno l’agriturismo Fattoria Pisciurin di Brissago Valtravaglia (via Gaggio 23) invita grandi e piccoli alla prima edizione della “Sagra del mirtillo in fattoria”, una nuova iniziativa pensata per far conoscere i frutti del territorio in un contesto accogliente e genuino.

Il menù speciale della giornata

I protagonisti saranno i mirtilli coltivati direttamente nell’azienda agricola e nella piantagione situata a Cuviglio, utilizzati per creare piatti originali firmati dallo chef Nando. Tra le proposte del giorno:

– “Gravad lax” di filetto di cinghiale con mirtilli e zabaione salato al Grana Padano D.O.P – €15

– Carnaroli con mirtilli e Blu di Capra della Valle – €18

– Tagliatelle fresche ai mirtilli

– Fiordilatte artigianale con mirtilli freschi – €7

In aggiunta, saranno disponibili altre portate alla carta, anche per accontentare i palati più tradizionali.

Scarica la locandina

Attività per tutta la famiglia

La giornata avrà inizio dalle ore 10 con la visita all’azienda agricola e la vendita diretta di prodotti locali: mirtilli freschi, salumi, conserve, marmellate, grappe e liquori. Dalle ore 12 verrà servito il pranzo.

Nel pomeriggio spazio al divertimento per i più piccoli, grazie alla presenza di Rita e delle sue “ragazze” asinelle Sofia, Altea e Viola, con cui i bambini potranno interagire gratuitamente. Sarà anche possibile visitare la fattoria e vedere da vicino mucche, maiali, galline, pecore e oche, in un’esperienza autentica a contatto con la natura.

Info e prenotazioni

Per partecipare alla sagra è gradita la prenotazione, da effettuare contattando Mauro al numero 3335898999. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Rita e le sue ragazze, che animeranno il pomeriggio con giochi e intrattenimento.

Contatti

Agriturismo Fattoria Pisciurin

via Gaggio, 23, Brissago Valtravaglia, Italy

M: 333 589 8999

@: fattoriapisciurin@libero.it

Facebook