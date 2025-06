Modifiche ai collegamenti ferroviari per Malpensa: Trenord annuncia sospensioni e navette sostitutive a luglio

Durante tre distinti periodi del mese di luglio 2025, la circolazione dei treni da Milano e Canton Ticino/Varese e l’aeroporto di Malpensa subirà importanti modifiche.

A comunicarlo è Trenord, che ha annunciato interventi di potenziamento tecnologico sulla rete di Ferrovienord, rendendo necessaria la sospensione del servizio ferroviario tra i terminal dell’aeroporto.

Le variazioni riguarderanno in particolare il Malpensa Express da Cadorna, la Milano Centrale – Malpensa e la linea internazionale “S50” Biasca-Mendrisio-Varese-Malpensa. In tutti i casi, sarà sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Malpensa Terminal 1 e Malpensa Terminal 2.

La prima fase dei lavori si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio e, in seguito, dal 7 all’11 luglio 2025. In queste due finestre temporali, l’interruzione sarà notturna: i treni non circoleranno tra le due fermate aeroportuali tra le ore 22:00 e le 5:00 del mattino successivo. Per garantire comunque il collegamento tra i due terminal, i viaggiatori potranno usufruire della navetta gestita dalla società Sea.

Una sospensione più estesa è invece prevista nella settimana dal 14 al 18 luglio, quando il servizio ferroviario sarà completamente interrotto tra Terminal 1 e Terminal 2 per l’intera giornata. In questo caso, Trenord ha previsto l’attivazione di un servizio bus navetta continuo, con corse regolari: da Terminal 1 a Terminal 2 dalle 5:10 fino a mezzanotte e mezza, e in senso inverso, da Terminal 2 a Terminal 1, dalle 5:05 fino a cinque minuti dopo la mezzanotte.