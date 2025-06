Momenti di paura all’oratorio Cuoricino di Cardano: disorientato scavalca la recinzione e si ferisce

Attimi di apprensione nella mattinata del 12 giugno all’oratorio San Giovanni Bosco di Cuoricino a Cardano al Campo, quando un uomo di 41 anni, in evidente stato confusionale, ha scavalcato la recinzione della struttura.

L’uomo è stato immediatamente fermato dai volontari presenti che, compreso il suo stato di alterazione, hanno allertato le forze dell’ordine e richiesto l’intervento di un’ambulanza per prestargli soccorso, dal momento che nella caduta si era ferito e non era in grado di camminare.

«Il soggetto – sottolineano in una nota diffusa in seguito il parroco don Aldo Mascheroni e don Samuele Lazzati per le parrocchie della Comunità Pastorale “Maria Ausiliatrice”– non si è mai avvicinato ai bambini che nel frattempo sono stati portati nel salone dagli animatori e hanno continuato le loro attività fino a mezzogiorno».

L’intervento delle forze dell’ordine

I carabinieri della compagnia di Gallarate sono giunti rapidamente sul posto, accompagnando il 41enne in ospedale per accertamenti sanitari (in pronto soccorso è stato accolto in codice verde, dunque senza ferite serie). A causa del suo stato di forte alterazione, non è stato possibile chiarire con precisione le ragioni del gesto né le sue intenzioni.

Nel frattempo, tra i genitori presenti si era diffusa l’ipotesi che l’uomo potesse essere un padre intenzionato a riprendere una figlia a cui era stato tolto l’affidamento: una ricostruzione che è risultata completamente infondata ma che si è diffusa rapidamente a suon di messaggi whatsapp. È stato infatti escluso qualsiasi legame tra il 41enne e i frequentatori dell’oratorio, e non risulta che l’uomo fosse parente di alcun bambino presente nella struttura.

Nessun reato configurato

Dopo l’intervento dei carabinieri non emergono ipotesi di reato a suo carico; di conseguenza, l’uomo non sarà denunciato. La sua posizione rimane comunque oggetto di attenzione in quanto assuntore abituale di sostanze stupefacenti. L’episodio ha dimostrato in effetti che era tutt’altro che lucido al momento della “irruzione” a Cuoricino.