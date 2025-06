Monopattino da 40 km/h a Gallarate, maximulta da 5mila euro

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Gallarate, coordinata dal vice commissario Langella, volti a monitorare l’uso corretto dei monopattini elettrici in città. Negli ultimi giorni, particolare attenzione è stata riservata al mancato utilizzo del casco, obbligatorio in determinati casi, e alla verifica delle caratteristiche tecniche dei veicoli.

Nel corso dei controlli intensificati, sono state elevate numerose sanzioni, ma a spiccare è stato l’intervento di mercoledì pomeriggio, quando un giovane uomo di origini straniere, domiciliato nella zona, è stato fermato a bordo di un mezzo che, a prima vista, poteva sembrare un normale monopattino elettrico. In realtà, si trattava di un veicolo equipaggiato con sella, specchietto retrovisore e impianto luci, e capace di raggiungere velocità ben superiori ai limiti consentiti.

Gli agenti, insospettiti, hanno seguito il giovane e verificato che il mezzo toccava punte di 40 km/h, ben oltre il limite previsto per i dispositivi classificati come monopattini elettrici. Per la Polizia Locale, si trattava dunque a tutti gli effetti di un ciclomotore, soggetto alle relative normative.

L’uomo è stato sanzionato con oltre 5 mila euro di multa per guida senza casco e senza patente. Il mezzo è stato immediatamente sequestrato. L’episodio si inserisce in una più ampia operazione di controllo sul territorio, volta a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle regole anche per i nuovi mezzi di mobilità urbana. “L’uso scorretto dei monopattini rappresenta un rischio concreto – ha spiegato il vice commissario Langella – e come Polizia Locale continueremo a vigilare affinché vengano rispettate le norme, per la sicurezza di tutti”.

«L’impegno della Polizia Locale nel contrastare gli abusi e gli usi impropri dei mezzi di mobilità alternativa come i monopattini elettrici è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti – dichiara l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale Germano Dall’Igna –. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare ai veicoli che circolano senza rispettare le regole tecniche o comportamentali previste dal codice della strada. La sicurezza urbana passa anche da queste azioni di prevenzione e contrasto».ù

«Desidero ringraziare il vice commissario Langella e tutti gli agenti coinvolti in questa operazione – aggiunge l’assessore –. Il loro lavoro quotidiano, attento e puntuale, è un segno concreto della presenza dello Stato sul territorio e della vicinanza dell’amministrazione ai bisogni dei cittadini. Agire con fermezza contro chi mette a rischio la sicurezza stradale è un dovere, e il loro impegno va riconosciuto e sostenuto».