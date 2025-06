Morazzone, il concerto d’estate celebra il cammino della Banda M.A.M.

Cosa hanno in comune tre luoghi come Morazzone, in provincia di Varese, Bannio Anzino ridente località del VCO e Riva del Garda, perla del grande lago che bagna tre regioni?

Sono alcune tappe del cammino che da oltre cinquant’anni impegna la Banda M.A.M. dei Ragazzi di Morazzone, nata nel lontano 1971. Il Comune nei pressi di Varese è il paese in cui il compianto professor Pierfranco Brambilla Pisoni, fondò una banda con una origine molto particolare.

Brambilla Pisoni era non vedente e insegnava musica alle scuole medie: per dare continuità alla sua opera volle fondare una banda e si rivolse all’amico Adolfo Magnani, imprenditore che finanziò il progetto e gli diede il nome della sua ditta, la M.A.M., acronimo appunto di Magnani Adolfo Morazzone. Un’esperienza che nel corso degli anni ha regalato numerose soddisfazioni a tutte le persone coinvolte.

Nel 2009 la banda M.A.M. venne colpita dal lutto: Brambilla Pisoni infatti morì per gli effetti di un incidente stradale, ma furono proprio i suoi allievi a rifondare il corpo musicale continuando così a percorrere il cammino tracciato dal “prof”. Nel 2017 la banda partecipò al concorso di Bannio Anzino piazzandosi al terzo posto nella categoria Media; la partecipazione venne bissata nel 2022 e il risultato fu un secondo posto di categoria.

Da quelle esperienze nacque l’idea di iscriversi alla 25a edizione del Flicorno d’Oro: il consiglio direttivo diede l’ok e così il 12 e 13 aprile scorsi la Banda M.A.M. ha preso parte a Riva del Garda a uno dei concorsi internazionali per bande più prestigiosi tra quelli organizzati in Italia. Anche il risultato è stato notevole: i musici di Morazzone hanno colto il quarto posto (in seconda categoria) su un totale di 14 partecipanti risultando la migliore tra le bande italiane.

Una grande soddisfazione che ha dato ulteriore linfa alle attività bandistiche della M.A.M. che ora chiama tutti a raccolta nella sede di casa: domenica 22 giugno il cortile dell’Opera pia don Eugenio Castiglioni (in via Mazzucchelli) ci sarà il concerto d’estate che avrà come filo conduttore il cammino della banda fino a oggi. L’esibizione prende il via alle 21 con ingresso a offerta libera; in caso di maltempo ci si sposterà in Sala Mazzucchelli.

Ma la banda dei Ragazzi di Morazzone ha già in cantiere ulteriori sorprese: nel 2026 infatti festeggerà il 55° anniversario di fondazione ma anche il centenario dalla nascita del “prof” Brambilla Pisoni, due ricorrenze per le quali c’è già fermento nel direttivo. Per questo motivo, anche la partecipazione al Concerto d’Estate da parte del pubblico riveste grande importanza, per dare sostegno ai ragazzi che, con il proprio strumento, mettono grande impegno a ogni appuntamento con le sette note.