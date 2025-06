Morazzone saluta Chiara Zanasca, l’ultimo addio oggi nella chiesa parrocchiale

Si terranno oggi, martedì 24 giugno, alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Morazzone, i funerali di Chiara Zanasca. (nella foto della Pro Loco Morazzone la prima a destra)

Chiara aveva 59 anni e lascia il marito Giuseppe, il figlio Samuele con Gabriela e la mamma Franca. Volontaria della Pro Loco di Morazzone, la sua scomparsa prematura ha colpito profondamente la comunità.

«La notizia della prematura scomparsa di Chiara Zanasca ci ha profondamente scosso – scrive in un post la Pro Loco di Morazzone –. Persona sempre molto attiva e disponibile, portava con la sua gentilezza un tocco raffinato nel nostro gruppo. Ci stringiamo in questo momento in un grande abbraccio a Giuseppe, Samuele e a tutta la famiglia, da sempre molto vicina alla nostra Associazione.

Ciao Chiara, ci mancherai!»