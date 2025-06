Mornago avvia la costituzione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

Il Comune di Mornago, in collaborazione con i Comuni di Sumirago, Brunello e Castronno, ha avviato una manifestazione di interesse per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un’iniziativa innovativa per promuovere la produzione e condivisione locale di energia da fonti rinnovabili.

L’iniziativa, che mira a coinvolgere attivamente cittadini, imprese e associazioni locali, si estende anche ai comuni limitrofi di Castronno, che ha già pubblicato la manifestazione di interesse, e Sumirago e Brunello, che la pubblicheranno a breve.

Queste comunità rappresentano una risposta concreta alle sfide climatiche ed energetiche attuali, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2, al rispetto dell’ambiente e a un significativo risparmio economico in bolletta per cittadini, imprese ed enti pubblici.

L’iniziativa offre inoltre vantaggi fiscali fino al 40% per l’installazione di impianti fotovoltaici, incentivando la partecipazione attiva alla transizione ecologica. Grazie a questi strumenti, è possibile accedere a energia pulita e locale, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e rafforzando l’autonomia energetica del territorio.

La scadenza per aderire alla manifestazione di interesse è fissata per giovedì 24 luglio 2025, alle ore 12:00.

Informazioni sul sito Sito web del Comune.

“Investire in comunità energetiche significa investire nel futuro del nostro territorio, promuovendo una cultura della sostenibilità, della collaborazione e dell’efficienza energetica – afferma Davide Tamborini, Sindaco di Mornago

– È un passo fondamentale per rendere Mornago e i comuni limitrofi più resilienti, più consapevoli e più rispettosi dell’ambiente. Invito tutti i cittadini e le realtà locali a cogliere questa grande opportunità”.

Tutti i soggetti interessati – cittadini, imprese, enti del terzo settore ed enti religiosi – sono invitati a partecipare e a contribuire alla creazione di un modello energetico condiviso, sostenibile e vantaggioso per l’intera comunità. Costruiamo insieme un territorio più verde, indipendente e solidale.