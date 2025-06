Mornago, musica e buona tavola per la Festa Alpina 2025

È tutto pronto per la Festa Alpina 2025, organizzata dal Gruppo Alpini di Mornago, che per due fine settimana consecutivi animerà il paese con buona musica, piatti tipici e tanto intrattenimento per tutta la famiglia.

Si comincia venerdì 14 giugno in via Monte Ortigara, dove la serata sarà all’insegna delle sonorità senza tempo. A partire dalla sera, infatti, i Ticket saliranno sul palco per ripercorrere la grande musica rock degli anni Sessanta e Settanta, regalando al pubblico una vera e propria immersione nel passato, sulle note che hanno fatto la storia.

È l’inizio di una festa che saprà accontentare anche i palati più esigenti. Durante il primo weekend, il 14 e 15 giugno, la cucina degli Alpini proporrà il baccalà alla vicentina, ricetta ricca di sapore e di tradizione. Dopo una breve pausa, la festa riprenderà il 21 e 22 giugno, quando in tavola arriveranno le pappardelle e lo spezzatino di cinghiale, piatti dal sapore intenso che richiamano le radici della gastronomia locale.

Non mancherà l’intrattenimento per tutta la famiglia, con buona musica, specialità gastronomiche e la calorosa accoglienza del Gruppo Alpini di Mornago. Per le prenotazioni è possibile contattare il numero Whatsapp 350-0328668. Un appuntamento da non perdere per vivere l’inizio dell’estate all’insegna delle tradizioni, del divertimento e della buona tavola.