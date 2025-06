Si è conclusa con un successo travolgente l’edizione 2025 di Morosoccer, la manifestazione sportiva e solidale organizzata dall’Asd Bidone a Morosolo nel fine settimana da venerdì 13 a domenica 15 giugno. Tre giornate piene di sole, partecipazione e grandi emozioni, culminate con la donazione di 8.750 euro a favore della cooperativa L’Arca di Tradate, impegnata nell’assistenza alle persone con disabilità.

Galleria fotografica Morosoccer 2025, un’edizione da incorniciare: raccolti 8.750 euro per L’Arca di Tradate 4 di 26

La cerimonia di consegna del simbolico assegno si è svolta alla presenza della presidente della cooperativa, Marta Caverzasio, che ha anche preso parte all’estrazione di numerosissimi e ricchi premi offerti per sostenere la causa. Il contributo è frutto della raccolta fondi e della lotteria benefica realizzate durante l’intera manifestazione, a dimostrazione della generosità e dello spirito di comunità che caratterizzano l’evento.

Il cuore pulsante dell’organizzazione è stato, ancora una volta, lo staff dell’Asd Bidone, riconoscibile dalle magliette rosa scelte per l’edizione 2025: un gruppo affiatato di volontari che ha lavorato senza sosta tra cucina, logistica e accoglienza per garantire un’esperienza piacevole e coinvolgente a tutti i partecipanti.

Tra le numerose attività in programma, il torneo di calcio ha visto la vittoria dei ragazzi del Riarma Caffè di Morosolo (per una vittoria a km0). Molto apprezzata anche la prima edizione del Cervellone, il quiz a premi che ha coinvolto decine di partecipanti in una gara all’ultima domanda.

A completare l’offerta dell’evento, il consueto servizio cucina ha riscosso grande successo, grazie a piatti semplici ma curati: dalle immancabili salamelle fino alle proposte speciali degli esperti grigliatori dell’Asd Bidone, protagonisti anche di un vero e proprio corso di barbecue seguito con entusiasmo da numerosi aspiranti “master” del BBQ.

Non è mancata neppure la tradizione con la Petanque, le bocce provenzali, che hanno animato un pomeriggio di sabato tanto afoso quanto rilassante, regalando un momento di pausa all’insegna del gioco lento e conviviale. E la musica con gli E-Toys venerdì sera e il djset di Dj Jerry condito dalla folle allegria del Chiringuito sabato sera.

Fondamentale, anche quest’anno, il sostegno delle istituzioni locali: la Comunità Pastorale di Sant’Eusebio e don Emilio Rimoldi che hanno concesso gli spazi, il Comune di Casciago, che ha concesso il patrocinio ed un sostegno costante e positivo, la Pro Loco di Casciago, che ha messo a disposizione strutture e attrezzature, la Protezione Civile Valtinella presente in forze nei tre giorni di torneo, confermando il valore di una sinergia che arricchisce la vita della comunità.

Morosoccer 2025 si è confermato un evento capace di coniugare sport, inclusione e solidarietà, con la partecipazione attiva di un’intera comunità che – ancora una volta – ha risposto con entusiasmo e generosità.