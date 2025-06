Mortale sul Toselli, Cerro Maggiore e Legnano piangono l’avvocato Marco Gianazza

Uno stimato professionista, un padre esemplare e un marito affettuoso. Così è stato descritto Marco Gianazza, il motociclista 56enne deceduto in un tragico incidente sul viale Toselli a Legnano, noto avvocato di Cerro Maggiore, conosciuto anche a Legnano. Scontro avvenuto ieri sera, venerdì 27 giugno, all’altezza di piazza Primo Maggio che ha visto il coinvolgimento di quattro auto.

A ricordarlo oggi, sabato 28 giugno, con profondo affetto è l’avvocato Sandro Cannalire: «Marco ha lavorato con me per oltre dieci anni. Sono incredulo. È profondo il dispiacere che provo in questo momento. Un cordoglio condiviso con tutti coloro che lo hanno conosciuto e hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Un uomo serio, un marito modello che ha sempre amato la sua famiglia. Lascia un vuoto enorme sono vicino alla famiglia».

Gianazza era noto anche nel mondo dell’Us Legnanese in quanto era appassionato di ciclismo e si era unito al gruppo da quando si era costituito nel 2012. «L’US Legnanese piange la scomparsa di Marco Gianazza, nostro socio tesserato da anni e caro amico. Anima del “Gruppo Tour”, Marco era il collante di un gruppo unito dall’amicizia che pedala la domenica mattina.La sua scomparsa ci lascia un grande vuoto. Marco ci mancherà. Ci stringiamo con cordoglio alla sua famiglia e al fratello Andrea, anche lui per anni parte del mondo US Legnanese» è il messaggio di cordoglio espresso da Luca Roveda con il CDA US Legnanese.