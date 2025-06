Mucche nel Villoresi: 24 su 29 sono rincasate. La maxi operazione dei Vigili del Fuoco ad Arconate

Sono durante ore le operazioni di salvataggio della mandria di mucche finite nel canale Villoresi: tutti gli animali sono stati recuperati, ma purtroppo alcune mucche sono decedute a causa della forte corrente. L’intervento che iniziato verso l’ora di pranzo di ieri, venerdì 6 giugno, ad Arconate dove i Vigili del Fuoco hanno realizzato un vero e proprio sbarramento per estrarre i bovini dalle acque. In totale sono stati 24 gli animali salvati e quattro quelli deceduti, alcuni di loro sono stati recuperati a Parabiago.

MAXI OPERAZIONE

Imponente il dispiego di forze messo in campo. Sul posto due mezzi dei Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, uno del distaccamento di Legnano e tre squadre provenienti da Milano. Tutti loro sono stati affiancati dagli specialisti del soccorso fluviale, dai sommozzatori del nucleo regionale e dal reparto volo dei Vigili del Fuoco con l’elicottero Drago di Malpensa. Con loro anche un mezzo proveniente da Torino. Sono state usate anche due gru per estrarre i bovini. Nel contempo la Polizia Locale è stata impegnata a gestire la viabilità di via Roma ad Arconate. Ad intervenire anche i carabinieri della Stazione Locale, oltre che la Protezione Civile, gli operatori del Parco Villoresi e i tecnici dell’Ats Milano per controllare lo stato di salute degli animali. In supporto, pronti ad intervenire in caso di necessità, anche il personale del 118.

Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dalla portata d’acqua del canale e dalla necessità di recuperare in sicurezza animali di grande taglia. I bovini salvati tramite veicoli idonei, sono stati trasferiti poi nell’allevamento di provenienza. Secondo quanto accertato i bovini non sono caduti da un mezzo incidentato, come si supponeva in una una prima ipotesi, ma sono semplicemente scappati dal controllo del loro proprietario. Sarebbero finite nel canale nella zona del Varesotto e poi trasportate giù dalla corrente.