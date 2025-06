Musica benefica in Villa Cicogna a Bisuschio, con il “Concerto per Egisto”

Venerdì 27 giugno alle 21 torna a Bisuschio l’evento musicale “Concerto per Egisto” che avrà come protagonista il Corpo musicale Valceresio e come palcoscenico i portici di Villa Cicogna.

L’annuale concerto benefico promosso in ricordo dell’amato presidente Egisto Casalini, proporrà un ricco programma musicale che spazia da Strauss ai cantautori italiani, dal gospel alle colonne sonore, preparato per l’occasione dal M° Enrico Del Prato. La serata vedrà la partecipazione del Coro Simple Singers di Viggiù.

Ingresso libero. Il ricavato della serata sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana, Comitato locale Valceresio.