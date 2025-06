“Musica contro il silenzio”, a Varese 100 musicisti in scena per la Palestina

Domenica 29 giugno, alle 11:00 in Piazza Monte Grappa a Varese, si terrà la manifestazione Musica contro il silenzio: un’iniziativa culturale che unisce arte ed impegno civile «per rompere l’indifferenza di fronte al genocidio palestinese».

Una voce collettiva contro la violenza

«L’evento – spiega l’organizzatrice Carolina Lidia Facchi – nasce dalla necessità di far sentire una voce collettiva contro la violenza, l’occupazione e il sistematico annientamento di un popolo. In un momento in cui il silenzio istituzionale e mediatico rischia di normalizzare l’ingiustizia, crediamo che la musica, il linguaggio universale della solidarietà, possa scuotere coscienze e restituire umanità a chi viene disumanizzato».

Un’orchestra di oltre cento musicisti locali, che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio dei diritti umani, suonerà inni di pace e resistenza, mentre letture, testimonianze e contributi di associazioni locali inviteranno alla riflessione comunitaria.

Un invito a non voltarsi dall’altra parte

«Musica contro il silenzio – aggiunge Facchi – è un grido pacifico ma fermo contro la complicità del silenzio. È un invito a non voltarsi dall’altra parte, a informarsi, a partecipare, a non restare indifferenti. Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni, i collettivi e i singoli individui a prendere parte a questo momento di ascolto e memoria, perché in questo momento storico schierarsi a favore della pace è un imperativo morale».