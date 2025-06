Musica, divertimento, ma soprattutto Rugby: tutto il programma sportivo della Festa 2025

Come da tradizione, anche quest’anno la Festa del Rugby inizierà, nel pomeriggio di giovedì 12 giugno alle 17, con l’open-day del Minirugby, un allenamento di prova gratuito, dedicato ai bambini tra i 4 e i 12 anni.

A seguire, alle 18:30, al “Levi” di Giubiano scenderanno in campo la squadra Cadetta del Rugby Varese contro Varese Under 18, due generazioni a confronto in un match che aprirà ufficialmente le sfide sportive della festa.

Venerdì 13 giugno alle ore 18:30 si svolgerà la settima edizione del Memorial Paltani, in ricordo di Andrea Paltani, ex giocatore dell’U16 del Varese scomparso a causa di un tragico incidente, che vedrà protagonisti i ragazzi della Under 16 di casa contro il Rugby Rho.

Il sabato della festa sarà dedicato all’ormai storico torneo Seven. Dalle ore 9 di sabato 14 giugno, sette squadre saranno impegnate sul campo fino a pomeriggio inoltrato, con l’obiettivo di strappare il titolo di campione in carica ad una delle squadre di Rugby Seven del Rugby Varese: i Veiculo Longo, che negli ultimi due anni si sono conquistati il primo posto sul podio. Si concluderà con il classico e immancabile “terzo tempo” per tutti i giocatori, prima dell’inizio della serata musicale.