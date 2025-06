Musica e costine, a Besnate una serata insieme apre il Minipalio del quarantesimo

Una serata di comunità, tra band, il coro JPII, la cena insieme: sabato 21 giugno a Besnate si celebrano il Minipalio e la sua storia. Non è proprio la serata inaugurale (seguirà una settimana dopo), ma un momento in cui la comunità si riconosce, riscopre i ricordi, si ritrova insieme.

In piazza Mazzini saranno allestiti gazebo con esposizioni a tema e animazioni, tra cui le suggestive esibizioni degli sbandieratori e delle ballerine del Gruppo Margherita Visconti. Sempre in piazza Mazzini sarà servito un aperitivo, mentre in piazza Santa Maria al Castello sarà presente l’Accademia della Costina, realtà ben conosciuta in zona e che proporrà la sua specialità.

Dalle 18 alle 21, due diverse band animeranno le due piazze principali, con musica dal vivo in piazza Mazzini e in piazza Santa Maria al Castello.

A chiudere la serata, in un momento particolarmente atteso, sarà il concerto del JPII Choir, un coro di settanta elementi che si esibirà in piazza Mazzini: la scelta del JPII, nato nella vicina Albizzate, consentirà a tutti di godere di un repertorio emozionante, capace di unire sacro, popolare e moderno.