Musica e danze per la XXVII edizione del Musicarte di Luvinate

Sabato 28 giugno, nella piazzetta di fronte al Municipio di Luvinate, riparte il “MusicArte Festival”, la stagione concertistica promossa dal Comune di Luvinate, giunta oggi alla diciassettesima edizione. Il primo incontro, con inizio alle ore 21.00, avrà la voce dei clarinetti, con l’Orchestra Ebony, diretta dal maestro Fausto Saredi.

MUSICA, DANZE E SOLIDARIETA’ – «Ebony è stata fondata quindici anni fa dal maestro Fausto Saredi e abbiamo il piacere di ospitarla al MusicArte Festival. Ascolteremo i diversi componenti della famiglia di clarinetti, in un repertorio coinvolgente, interamente dedicato alle danze. Inoltre –sottolinea il direttore artistico Roberto Scordia- presenteremo e sosterremo Assefa, organizzazione di volontariato nata in India nel 1969, con lo scopo di sostenere la popolazione rurale povera indiana. A Luvinate saranno presenti diverse volontarie che racconteranno l’impegno a favore delle adozioni a distanza, ma anche di finanziare progetti e iniziative solidali in favore di bambini dell’India. Ad oggi ha dato l’opportunità ad oltre 3.800 bambini e bambine di andare a scuola, di avere un pasto con acqua pulita, assistenza sanitaria e soprattutto lavoro e dignità sociale ed economica».

IL PROGRAMMA ESTIVO: AL GOLF CLUB CON LA PRIMA VIOLA DELL’ORCHESTRA DI MILANO ED IL SOPRANO LIDIA FACCHI – I successivi appuntamenti saranno entrambi presso la prestigiosa ed incantevole cornice del chiostro del Golf Club di Luvinate «Devo davvero ringraziare il Presidente ed il Direttore del Golf Club per l’ opportunità di portare due appuntamenti presso questa splendida location! Saranno davvero due appuntamenti magici, il primo vedrà un recital di viola solista, di Simone Libralon, prima viola dell’Orchestra Sinfonica di Milano, e ad agosto concluderemo con la nostra orchestra che si esibirà in celeberrime musiche tratte da diversi musical, con la partecipazione della soprano Carolina Lidia Facchi»

UN LAVORO DI QUALITA’ – «In diciassette edizione siamo riusciti ad offrire appuntamenti davvero di qualità in un piccolo comune come Luvinate: merito davvero di un lavoro di squadra, a partire dall’amministrazione, che ha sempre creduto nella bellezza e nell’importanza del nostro progetto, fino ai numerosissimi artisti che ci hanno accompagnato. Ma la vera forza che ci spinge a proseguire su questa strada, è il pubblico che è sempre stato molto presente e partecipe ai nostri eventi».