Musica e patrimonio: la Società del Quartetto celebra i 50 anni del FAI con un ciclo di concerti nei suoi beni lombardi

La Società del Quartetto di Milano partecipa alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano con una rassegna di concerti che si svolgerà dal 28 giugno al 20 settembre in alcune delle più suggestive dimore storiche della Lombardia affidate alla cura e alla valorizzazione del FAI. L’iniziativa intende coniugare musica e cultura, portando il repertorio classico in luoghi simbolici del patrimonio artistico e paesaggistico regionale.

Il programma prevede appuntamenti musicali in contesti di particolare valore storico e architettonico. Il primo concerto avrà luogo a Milano, a Villa Necchi Campiglio, dove la violinista Francesca Bonaita e il pianista Mikhail Mordvinov proporranno un percorso che spazia da Beethoven a Kreisler e Ravel. Seguirà un’esibizione del Trio Hermes a Villa Panza, a Varese, con un repertorio dedicato a Schumann, Schubert e Brahms. La rassegna proseguirà a Villa Fogazzaro Roi, sul lago di Como, nella chiesa di San Sebastiano, con il Quartetto Alinde, che accosterà le musiche di Schubert a quelle del compositore contemporaneo Migò. Il ciclo si concluderà a Bergamo, a Palazzo Moroni, con un recital del chitarrista Eugenio Della Chiara, impegnato in brani di Torroba, De Falla e Turina.

Nel 2025 il FAI celebra cinquant’anni di attività: una storia iniziata nel 1975 grazie all’iniziativa di Giulia Maria Crespi, insieme a Renato Bazzoni, Alberto Predieri e Franco Russoli. In questo mezzo secolo, la Fondazione ha contribuito in modo significativo alla salvaguardia del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale italiano, promuovendo la partecipazione dei cittadini e la diffusione della conoscenza. Oggi gestisce 72 Beni in tutta Italia, di cui 56 regolarmente aperti al pubblico, e continua a operare con l’obiettivo di educare alla tutela del patrimonio attraverso progetti culturali e attività sul territorio.

«Questa sinergia tra la Società del Quartetto e il FAI, l’istituzione nata dalla lungimiranza di Giulia Maria Crespi nel lontano 1975 rappresenta un’opportunità eccezionale per vivere la musica classica in contesti di straordinario valore e bellezza- Ha commentato Ilaria Borletti Buitoni, Presidente della Società del Quartetto di Milano Fondazione – un modo inedito e coinvolgente per celebrare cinquant’anni di impegno nella tutela e nella valorizzazione delle meraviglie del nostro Paese».

Informazioni dettagliate sui programmi e sulle modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sui siti www.quartettomilano.it e www.fondoambiente.it.