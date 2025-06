Musica e solidarietà al Teatro Nuovo di Tradate con il “Fall in Blue Trio” e la Casa della Città solidale

L’appuntamento è per sabato 21 giugno alle 21. Ingresso ad offerta libera: tutto il ricavato sarà destinato al progetto “Non lasciamoli soli!” per la costruzione di un pozzo nel villaggio di Mwangatini, in Kenya

Una serata speciale, dove la musica incontra l’impegno sociale: sabato 21 giugno alle 21 al Teatro Nuovo di piazza Unità d’Italia di Abbiate Guazzone ospiterà un concerto benefico promosso dalla Casa della Città Solidale, con il patrocinio del Comune di Tradate e del Lions Club Tradate Seprio e la collaborazione dell’Istituto Musicale Liceo Bellini.

Fall in Blue Trio e Matteo Savio

Protagonista della serata il Fall in Blue Trio, composto da Elena Scrivo al pianoforte, Pierfrancesco Galli al violino e Valeria Galmarini alla voce, che sarà accompagnato da un ospite d’eccezione: il percussionista Matteo Savio.

Elena Scrivo, pianista versatile diplomata al Conservatorio di Gallarate, Pierfrancesco Galli, violinista virtuoso e sensibile diplomato al Conservatorio di Torino, e Valeria Galmarini, cantante dalla vocalità potente e ricca di sfumature che ha intrapreso anche gli studi in canto lirico. Per l’occasione il nostro trio ospiterà Matteo Savio, percussionista che vanta numerose collaborazioni con musicisti di chiara fama internazionale e che ha frequentato il prestigioso Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris ottenendo il diploma accademico di II° livello con la votazione di 110 e lode con menzione d’onore per i meriti artistici.

Un concerto per un pozzo in Kenya

L’ingresso alla serata sarà ad offerta libera e l’intero ricavato verrà destinato al progetto “Non lasciamoli soli!”, finalizzato alla perforazione e costruzione di un pozzo per l’acqua nel villaggio di Mwangatini, in Kenya. Si tratta di un’iniziativa internazionale che vede coinvolta anche Paola, socia e volontaria della Casa della Città Solidale, che si reca regolarmente nel villaggio per attività di sostegno.

Oltre al concerto, per questo progetto è attiva una raccolta fondi sulla piattaforma online Growish.com al seguente link: https://growish.com/681a28dce0cffbe1568b4569, accessibile anche tramite QR code presente sula locandina della serata.

Qui la locandina della serata

Per partecipare è consigliata la prenotazione del proprio posto compilando il modulo online disponibile sul sito dell’associazione:

https://www.lacasadellacittasolidale.it/cs/booking/fallinblue