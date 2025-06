“Musica nelle Residenze Storiche” a Buguggiate, un volo tra i suoni dell’America Latina

Ritmi e melodie dell’America Latina lunedì 23 giugno alle ore 21 alla Corte Caffi di Buguggiate (e in caso di maltempo al Teatro Castellani di Azzate) per la rassegna “Musica nelle Residenze Storiche”, ideata vent’anni fa da Mario Roncuzzi

A salire sul palco saranno Emilio Galante al flauto e Giovanni Mancuso al pianoforte, un duo di raffinati interpreti che unisce esperienza concertistica internazionale e sensibilità compositiva.

Emilio Galante, bolognese, ha studiato flauto e composizione al Conservatorio Giovanni Battista Martini e perfezionato la propria arte in Germania. Ha fondato l’ensemble Sonata Islands con cui ha inciso per BMG ed esplorato i confini tra musica colta, jazz e rock, esibendosi anche negli Stati Uniti, in Turchia e ai Caraibi.

Giovanni Mancuso, nato a Venezia nel 1970, è diplomato in pianoforte e composizione (sotto la guida di Salvatore Sciarrino). È attivo come compositore e direttore, con committenze da prestigiose istituzioni italiane e concerti in tutta Europa e oltre.

Il programma comprende composizioni di Paquito D’Rivera, Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal, Guinga, Tom Jobim e dei due performer stessi, in un viaggio musicale che abbatte i confini tra jazz, classica e world music.

La serata è ad ingresso libero.