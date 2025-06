Musica nelle residenze storiche fa tappa a Biandronno: venerdì 20 giugno concerto a Villa Borghi

Per la prima volta, la rassegna “Musica nelle Residenze Storiche” fa tappa a Biandronno, offrendo al pubblico un’occasione imperdibile per vivere la musica in un contesto di grande fascino.

L’appuntamento è fissato per venerdì 20 giugno 2025, alle ore 21, nella suggestiva Villa Borghi.

L’iniziativa è promossa dal Circolo Culturale di Biandronno, in collaborazione con il Comune, e propone un viaggio sonoro tra i repertori del classical world e del latin-jazz. A esibirsi sarà il Maurizio Di Fulvio Trio, composto da Maurizio Di Fulvio alla chitarra, Simona Capozucco alla voce e Ivano Sabatini al contrabbasso.

Un programma ricco di emozioni

Il concerto offrirà un programma variegato che spazia da Antonio Carlos Jobim a Sting, da Francesco Paolo Tosti a Armando “Chick” Corea, senza dimenticare celebri standard del jazz latino e melodie della tradizione europea e sudamericana.

La proposta musicale del trio si distingue per l’equilibrio tra rigore formale e freschezza interpretativa, combinando l’eleganza del choro brasiliano, la passionalità della canzone napoletana e la vitalità del latin-jazz. Gli arrangiamenti originali e la raffinata interazione tra i musicisti promettono un’esperienza coinvolgente, adatta sia agli appassionati che al grande pubblico.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.