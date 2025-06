Musica sotto le stelle a Castronno con la Banda Azzurra

Prosegue la rassegna “Cortili in Musica” promossa dal Comune di Castronno con un nuovo appuntamento dedicato agli amanti delle atmosfere estive e delle esibizioni dal vivo.

Venerdì 27 giugno alle ore 20.30, il cortile di via Piemonte si animerà grazie alla performance della Banda Musicale Azzurra, protagonista della seconda serata in programma. Dopo il successo del primo incontro con il Coro Pieve del Seprio, l’iniziativa continua a valorizzare spazi urbani insoliti trasformandoli in palcoscenici all’aperto. L’evento è a ingresso libero e si inserisce nel calendario estivo delle manifestazioni castronnesi.