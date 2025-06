“Musica sotto le stelle” a Germignaga, le note danno il benvenuto all’estate

Ormai è una tradizione consolidata: l’ormai imminente inizio dell’estate anche quest’anno sarà salutato da un piacevolissimo concerto del Corpo Musicale Santa Cecilia di Germignaga, in programma venerdì 6 giugno alle ore 21:00 alla ex colonia elioterapica (foto: Renzo Fazio).

La location in riva al lago è una di quelle più belle, non a caso la serata si intitola “Musica sotto le stelle”. Solo in caso di cattivo tempo oppure di vento, le esecuzioni si svolgeranno all’interno, comunque sia fuori che dentro, ad ingresso libero.

Il repertorio scelto dal Maestro Domenico Campagnani per questo concerto è particolarmente ricco e gradevole, con brani che idealmente porteranno gli ascoltatori a compiere un viaggio nel tempo, spaziando dalla fine del ‘700 ai giorni nostri.

Stili musicali notevolmente differenti fra loro, ognuno con proprie peculiarità e caratteristiche: verranno infatti eseguite celebri arie musicali scritte da alcuni straordinari compositori come Ludwig Van Beethoven e Dmitri Shosthakovic, un impegnativo mix di brani di musica klezmer arrangiati da Philip Sparke e una fantasia di brani ispirati ai canti della Prima Guerra Mondiale, composta da Michele Mangani.

Si passerà poi attraverso gli anni ’50, ’60 e ’70 con due piacevoli mix di memorabili successi di Elvis Presley e dell’inossidabile Tigre di Cremona, ovvero Mina. Emozionante sarà l’esecuzione di una serie di brani tratti dalla colonna sonora di un celeberrimo film western degli anni ’90 interpretato da Kevin Costner: “Balla coi lupi”, per poi concludere il concerto a tempo di discomusic con un grande successo dei primi anni ’70, arrangiato da Lorenzo Bocci.

Curiosità: il concerto è presentato anche in lingua tedesca – “Musik unter den Sternen” – perché già sul Lago Maggiore arrivano gli ospiti del Nord, i vacanzieri che in zona arrivano in particolare da Germania e Paesi Bassi.

Controindicazioni alla partecipazione di questa serata? Ovviamente nessuna, per cui musicanti, Maestro e Dirigenti vi attendono numerosi!