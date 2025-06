MusiCuvia 2025: il 26 giugno a Gemonio il concerto della Compagnia della Gru

Un viaggio musicale tra sacro e profano, tra gospel e pop, con un’energia che conquista. È questo l’invito per la serata del 26 giugno 2025 a Gemonio, nella splendida cornice della Chiesa di San Pietro, dove andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi di MusiCuvia 2025. Protagonista sarà la Compagnia della Gru, diretta dal Maestro Enrico Salvato, con un concerto che promette emozioni, ritmo e coinvolgimento.

Il repertorio scelto dalla Compagnia della Gru spazia dai brani più intensi del gospel e dello spiritual ai classici intramontabili del pop, creando un ponte sonoro tra spiritualità e quotidianità, in un gioco di contrasti e armonie che caratterizza lo stile moderno e trascinante del gruppo. La vocalità del coro, energica e brillante, riesce a restituire al pubblico un’esperienza profonda e festosa al tempo stesso.

Fondata nel 2000 a Varese con il sostegno del Centro Studi Musicali Italiano, la Compagnia della Gru vanta oltre 600 esibizioni tra Italia e estero. Il coro ha raccolto numerosi riconoscimenti: primo posto al Roncade Gospel Festival e a In…canto sul Garda, medaglia d’argento alle Bremen Choir Olympics, diploma d’oro al concorso internazionale di Verona, e premi ai concorsi corali di Riga, Carpi, Graz e tanti altri. Ha inoltre partecipato a festival di prestigio come il Festival dei due Mondi di Spoleto e il Sanremo Musical Festival.

Il gruppo si distingue anche per la continua apertura a contaminazioni e collaborazioni artistiche, come quelle con il Gruppo Vocale Incanto, Daniel Stenebak, o il By Grace Gospel Choir. Nel 2007 ha portato negli Stati Uniti un suggestivo mini-tour in collaborazione con Prester Pickett e Africa Grove Ensemble, esplorando le radici della musica gospel.

La Compagnia della Gru è attiva anche nella scena del musical locale e in progetti benefici. Dal 2014 ha messo in scena spettacoli come Hairspray, Strega, Il Re Leone e Storia di Oz, con raccolte fondi a favore di diverse associazioni.

Il concerto inizierà alle ore 20.45. Sarà un’occasione per lasciarsi trasportare dalle voci e dalle armonie di un gruppo che fa della qualità musicale e dell’emozione condivisa la sua cifra distintiva.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.