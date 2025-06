MV Agusta verso una nuova era: indipendenza, innovazione e crescita globale

MV Agusta, storica azienda motociclistica varesina, fa il punto della situazione a cinque mesi dall’annuncio della separazione da KTM che sta procedendo senza difficoltà, con tutti i sistemi informatici e operativi perfettamente funzionanti durante l’intera fase di transizione. L’azienda ribadisce il proprio impegno a garantire la continuità operativa, evitando qualsiasi tipo di interruzione per partner e clienti.

INDIPENDENZA ED ESPANSIONE GLOBALE

MV Agusta conferma che il trasferimento della piena proprietà da Pierer Mobility AG ad Art of Mobility è entrato nelle fasi conclusive. Questo passaggio è ritenuto strategico per riaffermare l’indipendenza dell’azienda e rafforzare la sua presenza nel mercato motociclistico globale. Parallelamente, l’azienda della Schiranna sta dando avvio a un’importante espansione internazionale che prevede l’apertura di sedi regionali indipendenti nei mercati chiave di Europa, America, Oceania e Asia. Sono inoltre già stati conclusi accordi con importatori privati per assicurare una copertura globale capillare. L’attuale rete di concessionari resta attiva e operativa, mentre sono in corso attività per potenziarla ulteriormente in aree considerate strategiche.

LA GESTIONE DEI RICAMBI

In relazione alla gestione dei ricambi, MV Agusta precisa che le operazioni continuano in collaborazione con la rete logistica di KTM, senza alcuna variazione nel livello di servizio. Tuttavia, è in fase di definizione un nuovo accordo con un partner logistico globale, che si occuperà dell’intera catena di fornitura, dal magazzino alla consegna. L’obiettivo dichiarato è garantire la consegna dei ricambi entro sette giorni lavorativi dall’ordine, con il passaggio a un sistema totalmente indipendente completato entro la fine del 2025.

IL POSIZIONAMENTO DEL MARCHIO

MV Agusta dichiara inoltre che, a partire dalla firma dell’accordo di separazione avvenuta a gennaio 2025, sono state avviate numerose iniziative strategiche volte al miglioramento dell’efficienza e del posizionamento del marchio. Tra queste, spicca il trasferimento del reparto design, il Centro Stile, presso lo storico stabilimento di Schiranna, per rafforzare le sinergie interne e valorizzare l’identità “Made in Varese”. L’azienda ha inoltre implementato un nuovo layout produttivo basato su principi lean, che ha permesso di migliorare sensibilmente l’efficienza dei processi e ridurre i costi, anche grazie all’internalizzazione di alcune fasi precedentemente esternalizzate.

UN NUOVO MODELLO

Sul fronte prodotto, la casa motociclistica annuncia di essere nelle fasi finali di sviluppo di un nuovo modello, che sarà presentato poco prima di EICMA 2025 (Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori). Questa moto sarà una svolta nel suo segmento, con solo l’1% di componenti condivisi con la generazione precedente, a dimostrazione dell’impegno verso innovazione e qualità. Inoltre, è in corso lo sviluppo di nuovi modelli e di una nuova piattaforma motore destinata a ridefinire le prestazioni estreme nel settore. Il primo prototipo sarà svelato sempre a EICMA 2025.

STRATEGIA E PREZZI

MV Agusta dichiara anche di aver rivisto la propria strategia di pricing per trovare un equilibrio tra esclusività e accessibilità. A tal fine, ha introdotto nuove formule di finanziamento, come pagamenti rateali e balloon, già disponibili in Italia e in gran parte dei mercati europei. Infine, l’azienda annuncia una nuova garanzia ufficiale di cinque anni, retroattiva, che copre tutti i modelli della Collezione Ottantesimo, la F3 Competizione e la gamma LXP ed Enduro Veloce. Una scelta che testimonia la fiducia nella qualità dei propri prodotti e l’attenzione verso il cliente. MV Agusta conclude ribadendo il proprio obiettivo di offrire motociclette straordinarie, promuovere la crescita globale e migliorare l’esperienza di ogni singolo cliente, ovunque nel mondo.