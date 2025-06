Nasce a Varese la Neuroradiologia Pediatrica, responsabile il dott. Francesco D’Amore

Il dott. Francesco D’Amore è il responsabile della nuova Struttura Semplice di Neuroradiologia Pediatrica, afferente alla Struttura Complessa di Neuroradiologia, diretta dal Dott. Andrea Giorgianni.

Quarantadue anni, il dott. D’Amore da sette anni lavora nell’équipe varesina, dopo un periodo di tre anni trascorso tra Stati Uniti e Germania in cui si è dedicato prevalentemente ad attività di ricerca su imaging avanzato e Risonanza Magnetica.

Il conferimento di questo incarico rappresenta un passo significativo nello sviluppo dell’attività di diagnostica neuroradiologica in età pediatrica, in particolare all’Ospedale Del Ponte, centro di riferimento per la cura dei bambini del nostro territorio.

La nuova Struttura Semplice nasce infatti con l’obiettivo di garantire un’organizzazione sempre più efficiente dell’attività di neuroradiologia pediatrica, sia in regime programmato, sia in urgenza. Un’attività che sarà potenziata ulteriormente nel prossimo autunno, quando entrerà in funzione all’Ospedale Del Ponte la nuova Risonanza magnetica.

L’introduzione di questa nuova tecnologia consentirà di migliorare significativamente la qualità, la precisione e la tempestività delle diagnosi, rispondendo in maniera sempre più puntuale alle esigenze cliniche dei reparti pediatrici.