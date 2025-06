Nasce la divisione “Ristrutturazione” del gruppo Habitare

Il gruppo Habitare, realtà storica con sede a Tradate, lancia una nuova divisione autonoma dedicata alla ristrutturazione degli spazi abitativi. Dopo oltre cinquant’anni di esperienza nell’arredo su misura, l’azienda guidata dai fratelli Boga – Felice, Fausto e Cesare – amplia i propri servizi per rispondere alla crescente domanda di soluzioni complete e personalizzate, senza vincoli commerciali legati all’acquisto di mobili.

Una competenza riconosciuta nella personalizzazione degli spazi

Habitare ha costruito nel tempo una reputazione solida per la capacità di progettare ambienti abitativi partendo dalle esigenze reali dei clienti. Il punto di forza resta la personalizzazione: ogni soluzione nasce su misura, con attenzione alla divisione degli spazi, alla scelta dei materiali, dei colori e dei rivestimenti. Questo approccio, estetico e funzionale al tempo stesso, ha contribuito a definire un alto standard qualitativo, capace di offrire comfort e unicità.

La nuova divisione ristrutturazioni: qualità senza compromessi

Finora gli interventi edilizi venivano proposti solo a supporto dei progetti d’arredo. Ora, la nuova divisione “Ristrutturazione” opera in modo indipendente: un servizio completo, che parte dalla progettazione fino alla realizzazione, sempre all’insegna della qualità e della competenza. L’obiettivo è chiaro: offrire percorsi affidabili, evitando logiche al ribasso che spesso, come riportano cronaca e media, portano a risultati deludenti o problematici.

Una squadra affiatata al servizio del cliente

Il team interno di architetti e designer, già collaudato in anni di attività, resta il cuore operativo di questo nuovo servizio. Creatività e esperienza continuano a guidare ogni progetto, garantendo un’assistenza puntuale in ogni fase del lavoro, dalla definizione del concept alla scelta dei materiali, fino al coordinamento dei cantieri.

Dove trovare Habitare

La sede di Habitare si trova a Tradate, in via Fiume 61/63. Qui è possibile fissare un appuntamento per una consulenza e conoscere nel dettaglio le possibilità offerte dalla nuova divisione ristrutturazioni. L’ambiente, curato e accogliente, riflette la filosofia aziendale: ogni spazio è un’esperienza di design, pensata per ispirare e coinvolgere il cliente.