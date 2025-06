Nasce la Roccolo Cross Country: corsa campestre tra sport, natura e inclusione

Domenica 6 luglio debutta la prima edizione della Roccolo Cross Country, corsa campestre non competitiva nel cuore del Parco del Roccolo. La partenza è prevista dal campo sportivo “Caccia Dominioni” di Casorezzo e l’arrivo al parco comunale “Falcone e Borsellino” di Busto Garolfo.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra le Pro Loco di Casorezzo e Busto Garolfo, le rispettive amministrazioni comunali, Pils Parco del Roccolo, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia e il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

«È un’iniziativa dal basso – spiega Paolo Sangregorio, presidente di Running Bustese – per valorizzare il territorio e proporre uno sport accessibile a tutti. Il patrocinio regionale è un bel riconoscimento».

Tre i percorsi proposti: 10 km (per podisti), 6 km e 4 km. Quest’ultimo è pensato per la partecipazione inclusiva, accessibile anche a persone con disabilità motorie, con passaggio simbolico vicino alla discarica per valorizzare e riflettere sul territorio.

«L’attenzione all’inclusione è un segno di maturità sociale – aggiunge Roberto Scazzosi, presidente della BCC –. Questa manifestazione rispecchia lo spirito della nostra banca: creare comunità e dare valore ai luoghi».

La manifestazione è frutto di una rete solidale: dalle associazioni locali al Milan Club di Busto Garolfo, che curerà la ristorazione nell’ambito della festa Rosso Nera. È previsto anche un servizio navetta per il ritorno a Casorezzo ogni 30 minuti.

Le iscrizioni sono aperte su www.runningbustese.it: 4 euro online, 5 sul posto, gratuito fino ai 14 anni. Previsti premi per i gruppi più numerosi e riconoscimenti per i partecipanti al percorso da 4 km.

Per info: Paolo 339 5683856 – Mauro 338 9869247 – www.runningbustese.it