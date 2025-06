Natura, bellezza e relax, con Nicora Garden la vacanza comincia da casa tua

Quando si pensa all’estate, la mente corre subito verso mete esotiche, spiagge assolate, giardini rigogliosi e atmosfere rilassanti. Ma se ti dicessimo che puoi vivere tutto questo… senza lasciare la provincia di Varese?

È questo il cuore della nuova campagna estiva firmata Nicora Garden, punto di riferimento storico per chi ama la natura, il verde e l’arredo outdoor. I soggetti della campagna – “Tropici? No, Gazzada”, “Sorrento? No, Varese” passando per Messico e Giappone – raccontano una verità tanto semplice quanto efficace: il bello delle vacanze si può vivere anche a casa, se si hanno il giardino o il balcone giusti.

Un’oasi di natura e bellezza tra Gazzada e Varese

Con i suoi due centri garden – a Gazzada Schianno in via Gallarate 26 e a Varese in via Carnia 133 – Nicora offre un’ampia gamma di soluzioni per trasformare ogni spazio esterno (ma anche interno) in un piccolo angolo di paradiso. Che si tratti di un giardino, un grande terrazzo o anche solo un balcone, l’azienda propone piante e arredi capaci di evocare suggestioni tropicali, mediterranee o orientali.

Arredi da giardino dei marchi più rinomati (Nardi, Lafuma, Giardinia, Cosma), per rendere ogni angolo esterno un salotto all’aperto, e piscine gonfiabili e Spa da esterno (Intex e HotSpring), per godersi il fresco anche nei mesi più caldi saranno l’ideale per trascorrere una vacanza casalinga. Non possono mancare soluzioni anti-zanzare efficaci e pratiche, come i sistemi Freezanz, per vivere l’estate all’aperto senza fastidi.

Piante, arredi e benessere: il mondo a casa tua

Tra le proposte di punta per l’estate 2025 piante e fiori resistenti al caldo, ideali per la stagione estiva e per chi parte in vacanza: Delosperma (noti come “fiori del deserto”), Dipladenia, Vinca, Oleandri, Hibiscus, Hypericum, limoni, chinotti, mano di Budda e tante altre varietà affascinanti e robuste ma anche piante grasse e bonsai, perfetti per dare personalità anche agli spazi più piccoli.

Per chi ha in programma di partire ci sono ottime soluzioni per la cura e la salute del verde, anche in assenza prolungata, come gel dissetanti e sistemi di irrigazione automatica, e prodotti per la manutenzione di prato e giardino, utili per affrontare le alte temperature estive.

Il verde è per tutti

La forza di Nicora sta anche nella capacità di offrire soluzioni su misura: sia per chi vive in una casa con giardino, sia per chi ha un semplice balcone o una terrazza. L’obiettivo è uno solo: portare benessere, natura e relax nella vita quotidiana, anche senza bisogno di biglietti aerei o valigie.

Nicora Garden è in via Carnia 133 a Varese e in via Gallarate 26 a Gazzada Schianno.

https://www.nicoragarden.it

https://www.instagram.com/nicoragarden/

https://www.facebook.com/NicoraGarden