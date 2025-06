Nel Corte del Doro a Castiglione Olona le note tra classica e moderno del “Trio Mal D’Estro”

La rassegna “Musica nelle Residenze Storiche”, prosegue venerdì 13 giugno a Castiglione Olona con “Sur le fil”, un concerto tra classico e moderno che unisce gli strumenti a fiato di Bruno Giordano e Claudio Massola al pianoforte di Alessandro Delfino, in arte “Trio Mal d’Estro”.

L’appuntamento è per le 21 nella quattrocentesca Corte del Doro di via Roma, 29 sede del [MAP] – Museo di Arte Plastica che proprio con questo concerto ed altre iniziative iniziative sta celebrando il proprio ventennale di istituzione con il moniker “Forme Urbane al MAP”.

Il trio è formato da eclettici musicisti che hanno in comune un percorso musicale che, partendo da una solida preparazione classica, li ha poi visti rapportarsi con diversi generi come classica, swing, blues, jazz e musica popolare che hanno influenzato, anche se in maniera diversa per ciascuno, il loro vissuto musicale. Il Trio a più di dieci anni dalla sua formazione ha già riscosso unanime successo di pubblico e di critica sia in Italia che all’estero con programmi sempre vari, caratterizzati dall’assenza di barriere tra i diversi generi. In un contesto magico, una piacevole serata dove perdersi tra il tango e milonga argentini, le più famose composizioni e canzoni di Astor Piazzola, fino ai celebri brani di Rossini, Bach e Vivaldi per arrivare alla musica tradizionale.

Organizzato dal Comune di Castiglione Olona ed inserito nel programma della rassegna 2025 di “Musica nelle Residenze Storiche”, l’evento è ad ingresso libero. In caso di maltempo il concerto si terrà a Palazzo Branda Castiglioni, ma visto il limitato numero di posti sarà necessario in questo caso prenotarsi al numero di tel. 0331.858301 (Ufficio Cultura)