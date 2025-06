Nel Cortile del Castello di Masnago a Varese il maestro concertatore Andrea Timpanaro in concerto

Domenica 29 giugno, alle ore 18, nel Cortile del Castello di Masnago in Via Monguelfo ( in caso di maltempo: Salone del Castello) l‘Orchestra da Camera “Canova” si esibirà insieme ad Andrea Timpanaro, Maestro concertatore e violino solista

Un viaggio sonoro da Venezia a Roma, da Napoli a Cinecittà. Quattro secoli di musica italiana risuonano nel cuore di Varese con Concerto Italiano, omaggio dell’Orchestra Canova alla ricchezza del repertorio strumentale nazionale.

In programma, le trascrizioni orchestrali di celebri madrigali di Claudio Monteverdi, il raffinato Rispetti e Strambotti di Gian Francesco Malipiero e il brillante Concerto per archi di Nino Rota, che alle musiche da film per registi quali Fellini, Visconti e Coppola affiancò una fertile carriera da compositore per il teatro e la sala da concerto.

Il Maestro Andrea Timpanaro, catanese, si è esibito come solista e camerista in sale prestigiose quali la Carnegie Weill Hall di New York, il Concertgebouw di Amsterdam e la Barbican Hall di Londra. Fondatore del Celia Quartet, è ospite regolare in Europa, Stati Uniti e Asia affiancando al repertorio classico e barocco, con collaborazioni in veste di Konzertmeister e interprete su strumenti d’epoca, un vivo interesse per le sonorità contemporanee.

Biglietti

Posto unico: 8 € | Ridotto Under 30: 5 € | Carnet 2 concerti: 10 € (valido anche per Piazzolla loves Gershwin, 20 luglio, Villa Toeplitz). Ingresso gratuito per persone con disabilità e minori di 10 anni.

Informazioni e biglietti disponibili al sito https://www.mailticket.it/evento/47737/concerto-italiano e alla biglietteria c/o Castello di Masnago il giorno del concerto.