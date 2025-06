Nel giardino dell’asilo di Busto sbuca una capsula del tempo di cento anni fa, tutti gli eventi per festeggiare il centenario del “Lissoni”

Il 2025 rappresenta un anno speciale per la comunità del quartiere SS. Apostoli di Busto Arsizio: si celebrano infatti i cento anni dalla fondazione dell’Asilo “al Don Paolo”, l’Asilo «Lissoni» , noto oggi come Scuola dell’Infanzia SS. Apostoli di via Genova. Fondato nel 1925 per volontà di don Paolo Cairoli, l’Asilo — allora denominato “Lissoni” — ha attraversato un secolo di storia educativa e pastorale, diventando punto di riferimento per generazioni di famiglie.

Il via alle celebrazioni: il ritrovamento della “capsula del tempo”

Il cartellone di eventi commemorativi ha preso avvio lo scorso 16 giugno 2025, in un clima di festa e meraviglia. I bambini della scuola, durante un’attività nel giardino dell’infanzia, si sono imbattuti in una capsula del tempo risalente proprio all’anno della fondazione, il 1925. Un ritrovamento emozionante, che ha dato simbolicamente il via al viaggio nel tempo delle celebrazioni. Il contenuto della capsula sarà svelato in occasione della mostra fotografica del 20 giugno.

20 giugno: mostra e serata inaugurale “100 anni di noi”

Il secondo appuntamento del programma è fissato per venerdì 20 giugno 2025 alle ore 21 presso il giardino della scuola, con ingresso da via Genova. La serata, aperta alla cittadinanza, si articolerà in due momenti:

Racconto storico a cura del cronistorico parrocchiale Michele Schioppa , dal titolo “Centenario dell’Asilo Lissoni. Oggi Scuola dell’Infanzia Santi Apostoli”. L’intervento offrirà una contestualizzazione storica con documenti e fotografie d’epoca, riportando alla luce episodi, persone e simboli della fondazione — tra cui la Grotta di Lourdes e i benefattori coniugi Lissoni .

a cura del cronistorico parrocchiale , dal titolo “Centenario dell’Asilo Lissoni. Oggi Scuola dell’Infanzia Santi Apostoli”. L’intervento offrirà una contestualizzazione storica con documenti e fotografie d’epoca, riportando alla luce episodi, persone e simboli della fondazione — tra cui la e i benefattori . Inaugurazione della mostra fotografica “100 anni di noi”, che sarà allestita inizialmente nei locali della scuola dell’infanzia e successivamente trasferita presso la chiesa. L’esposizione proporrà un percorso visivo tra passato e presente, con fotografie e testimonianze di bambini, insegnanti, collaboratori ed educatori.

Educazione e futuro: l’incontro con Alberto Pellai

Tra gli eventi più attesi vi è l’appuntamento dell’8 settembre 2025, alle ore 21 presso il Teatro Sant’Anna, che vedrà protagonista Alberto Pellai, noto medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Il suo intervento, dal titolo “Le sfide educative di oggi”, offrirà un’occasione di riflessione condivisa tra scuola e famiglie. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.

20 settembre: “Camminata 100 anni di noi” e festa per tutti

Il 20 settembre 2025 sarà una giornata all’insegna del gioco e della convivialità. La comunità scolastica e parrocchiale si ritroverà per la “Camminata 100 anni di noi”, un’iniziativa aperta a tutti con merenda per i bambini e un momento serale di intrattenimento per grandi e piccini. Gli organizzatori anticipano che ci sarà anche una sorpresa finale.

Dal 20 settembre al 20 novembre: “I diritti dei bambini”

Il cammino del centenario prosegue con un progetto educativo interdisciplinare, intitolato “I diritti dei bambini”, che si svolgerà nella quotidianità della Scuola dell’Infanzia dal 20 settembre al 20 novembre 2025. L’iniziativa mira a sensibilizzare i piccoli e le famiglie sul valore dei diritti dell’infanzia, attraverso attività didattiche, ludiche ed esperienziali.

26 ottobre: Giornata del Centenario e Messa solenne

Il 26 ottobre 2025, esattamente cento anni dopo la data storica della fondazione (25 ottobre 1925), si terrà la Giornata del Centenario, con una Santa Messa solenne animata dai bambini della scuola. A seguire, è previsto un pranzo comunitario per proseguire i festeggiamenti in un clima di fraternità e riconoscenza.

Informazioni e aggiornamenti

Per restare aggiornati sul calendario degli eventi, o per ulteriori informazioni, è possibile contattare la scuola:

Telefono: +39 351 5654050

+39 351 5654050 Email: infanziasantiapostoli@virgilio.it

Un’occasione per ricordare, ringraziare e guardare insieme al futuro dell’educazione e della comunità.