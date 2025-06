“Noi Moderati” a congresso: Mattia Premazzi sarà il nuovo coordinatore provinciale

Prende il via il primo congresso provinciale di “Noi Moderati” a Varese in Sala Montanari. Mattia Premazzi, sindaco di Venegono Inferiore e consigliere provinciale è il candidato unitario per il ruolo di coordinatore nella provincia di Varese. L’incontro è presieduto dalla senatrice Maria Stella Gelimini alla presenza di Raffaele Cattaneo, sottosegretario di Regionale Lombardia e Alessandro Colucci, deputato.

Il congresso si è aperto con un momento istituzionale e le votazioni hanno portato all’elezione per acclamazione. L’avvio dei lavori ha visto i saluti i rappresentanti delle istituzioni territoriali, Davide Galimberti, sindaco di Varese, Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, il presidente della Provincia Marco Magrini, la segretaria provinciale del Pd Alice Bernardoni, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Andrea Pellicini e Simone Longhini, coordinatore provinciale di Forza Italia. Tra gli interventi anche Leslie Mulas di Lombardia Ideale, Franco Binaghi di Azione e Salvino Reina di Italia Viva.

Mattia Premazzi sarà dunque il nuovo coordinatore provinciale del partito.

(Seguono aggiornamenti)