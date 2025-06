Non puoi più guidare? Ecco la soluzione che ti rimette in movimento senza patente né assicurazione

Vivere pienamente la propria quotidianità, anche quando la mobilità si fa più complessa, è possibile. Lo sa bene il Gruppo Caporali, realtà storica e radicata nel territorio, specializzata da due generazioni nell’ortopedia e nella mobilità assistita. Nata grazie all’intuizione e alla passione di Fausto e Umberto Caporali, oggi l’azienda è presente sul territorio con tre punti vendita – a Luino, Cavaria e Daverio – ed è diventata un riferimento per chi cerca soluzioni personalizzate per l’autonomia.

Con un laboratorio e un’officina interni, il Gruppo Caporali non offre solo prodotti, ma risposte concrete, calibrate sulle reali esigenze delle persone.

Non solo ortopedia: un gruppo che guarda lontano

Nel tempo, l’azienda ha saputo crescere e diversificare, mantenendo sempre al centro la persona. Caporali è anche sport: una gamma di ausili specifici pensati per lo sci, il tennis, l’handbike, il basket e il rugby consente a tutti di vivere l’attività sportiva con il massimo delle prestazioni.

Per chi corre, invece, Caporali ha creato un servizio dedicato: all’interno del punto vendita di Cavaria è attivo il My Running Lab, un laboratorio che si rivolge a tutti i runners, indipendentemente dal livello, offrendo un’analisi approfondita dell’appoggio e della biomeccanica del piede. L’obiettivo è duplice: da una parte migliorare le performance, dall’altra prevenire patologie e ridurre i rischi di infortunio grazie a soluzioni su misura come plantari personalizzati.

A questa attenzione tecnica si affianca anche l’impegno per una mobilità accessibile, portato avanti dalla divisione Up Level, che sviluppa carrozzine e comandi avanzati per la mobilità sportiva e quotidiana di persone con disabilità motorie complesse, come nel caso della tetraplegia. L’azienda collabora con marchi internazionali come LEVO e SUPPORTEC, di cui è distributore esclusivo per l’Italia, garantendo assistenza tecnica specializzata con ricambi originali.

Per offrire piena autonomia negli spostamenti di ogni giorno, Caporali propone inoltre i Cabin Scooter E-Move: veicoli monoposto completamente chiusi, accessoriati come un’auto e dotati di un’ampia capacità di carico. Ogni mezzo è configurabile su misura per rispondere alle esigenze specifiche dell’utente, combinando protezione, indipendenza e comfort.

Non manca infine uno sguardo al mondo dell’equitazione con Caporali Horses, realtà nata da una passione di famiglia. Selezione accurata dei prodotti, competenze tecniche e un’esperienza consolidata nel tempo si uniscono a un’attenzione particolare per il benessere degli animali: questa è l’essenza di Caporali Horses.

Gli scooter per anziani e persone con difficoltà motorie

La gamma di scooter elettrici del Gruppo Caporali è pensata per chi ha bisogno di un supporto per spostarsi in autonomia. Parliamo di anziani, persone a cui non è stata rinnovata la patente, o semplicemente chi ha bisogno di un mezzo comodo, stabile e sicuro per affrontare la vita quotidiana con serenità.

Due le principali tipologie proposte:

Modelli pieghevoli o smontabili

Ideali per uso interno o su superfici regolari, questi scooter sono leggeri, pratici e facili da riporre nel bagagliaio. Si rivelano perfetti anche per chi viaggia o si sposta con l’aiuto di un accompagnatore, soprattutto durante la stagione estiva. Modelli outdoor

Strutturalmente più robusti, con autonomia della batteria maggiore, sono progettati per l’uso all’esterno: marciapiedi, strade urbane (sempre sul limite destro della carreggiata), tragitti più lunghi. Una soluzione ideale per chi vuole tornare a fare la spesa in autonomia, recarsi dal medico o semplicemente godersi una passeggiata.

Tutti gli scooter proposti dal Gruppo Caporali sono dispositivi medici, acquistabili con IVA agevolata al 4%, dotati di motori elettrici con velocità massima sotto i 25 km/h e si ricaricano in poche ore con una normale presa domestica.

Non è richiesto né il bollo, né l’assicurazione. Inoltre è prevista una garanzia di 6 mesi sulle batterie, una garanzia di 2 anni sulla meccanica e un’assistenza diretta grazie a laboratorio e officina interni.

La manutenzione è semplice, si riduce al controllo periodico delle batterie e viene supportata in modo puntuale dallo staff tecnico dell’azienda.

Se vuoi scoprire quale scooter è più adatto a te o a una persona cara, visita uno dei punti vendita del Gruppo Caporali. Puoi provare i mezzi gratuitamente, senza alcun obbligo di acquisto (si consiglia appuntamento).

La libertà di muoversi non ha età. Con Caporali, può tornare a essere una certezza quotidiana.

Contatti

SEDE DAVERIO

Via Cesare Battisti, 65

Daverio (VA)

+39 0332-949462

info@caporali2000.it

SEDE CAVARIA

Via Crocetta, 128

Cavaria (VA)

+39 0331-1176048

cavaria@caporali2000.it

SEDE LUINO

Via Vittorio Veneto, 46

Luino (VA)

+39 0332-534644

luino@caporali2000.it

Sito | Facebook | Instagram

Questo contenuto è stato realizzato in collaborazione con il Gruppo Caporali