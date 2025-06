Nuova fogna a Cairate, da lunedì 30 giugno i lavori su via XX Settembre

Prenderanno il via lunedì 30 giugno i lavori per la sostituzione della rete acquedottistica in via XX Settembre a Cairate. Si tratta di rimuovere 380 metri di vecchie e ammalorate tubazioni, sostituendole con nuove condotte in polietilene ad alta densità del diametro di undici centimetri.

Il cantiere è uno dei tanti aperti in questi mesi da Alfa – e in molti casi già portati a compimento – che sono stati finanziati coi fondi messi a disposizione dal Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e che hanno come obiettivo comune la riduzione delle perdite idriche lungo le reti degli acquedotti.

Analoghi interventi hanno riguardato la via Anforelli e alcune strade limitrofe (504 metri di rete totale sostituita), dove i lavori sono già terminati, mentre in via Milano e in alcune vie adiacenti stanno per essere completati (968 metri).

L’apertura del cantiere comporterà necessariamente la chiusura del tratto della via XX Settembre compreso tra l’ingresso da Piazza Italia sino alla sbarra d’accesso di fondo valle che segna l’ingresso all’area della ex cartiera Mayer. Il termine lavori è stato fissato per la seconda settimana di agosto.

Per i residenti sarà garantito l’accesso provenendo da Lonate Ceppino. Per ogni informazione relativa alle modifiche della viabilità si consiglia di rivolgersi all’Ufficio della Polizia Locale: telefono: 0331362201 – e-mail: ufficio.poliziamunicipale@comune.cairate.va.it