Nuova numerazione per le linee bus extraurbane dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale

Novità in vista dal cambio orario del 9 giugno per le autolinee extraurbane del bacino di Como, Lecco e Varese. L’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco, Varese, in coerenza con gli standard regionali vigenti, ha adattato il sistema di informazione ai viaggiatori introducendo la nuova codifica delle linee su tutto il bacino di competenza.

La decisione fa seguito all’esperienza dello scorso anno in cui il nuovo sistema di numerazione era stato applicato in via sperimentale alle sole linee dell’area Sud della Provincia di Varese.

A partire dal 9 giugno, quindi, cambia la numerazione delle linee bus extraurbane nelle province di Como, Lecco e nell’area Nord della provincia di Varese. Restano invece invariati i codici linea dei diversi servizi urbani presenti nel bacino, che assumeranno dunque una numerazione coerente col Programma di Bacino dell’Agenzia, pubblicato sul proprio sito istituzionale e in corso di approvazione, dopo il ricevimento del parere positivo espresso da Regione Lombardia.

Pertanto, dal 9 giugno si avvierà una fase di progressiva applicazione della nuova numerazione su tutte le linee, che verrà ovviamente utilizzata anche su tutti i canali di informazione all’utenza: sito web, orari, avvisi, display di bordo.