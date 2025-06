Nuove asfaltature a Varese città: “Il 20% delle strade rifatto in due anni”

Partono lunedì con l’asfaltatura di un tratto di viale Borri e le vie Portorose e dei Cavalli a Bizzozero, i cantieri previsti dal Piano straordinario delle manutenzioni 2025 del Comune di Varese finanziato con circa 7 milioni di euro. Oltre al nuovo manto stradale per circa 150 mila metri quadri (il 10% del totale di strade e parcheggi pubblici asfaltati di Varese) il piano prevede sistemazioni anche sulle scuole – soprattutto secondarie di primo grado e annesse palestre – spazi culturali, oltre a lavori per prevenire il dissesto idrogeologico e per il decoro urbano.

«Oltre ai grandi progetti che hanno cambiato e stanno cambiando la città, l’Amministrazione comunale è attenta anche alla manutenzione di strade e beni pubblici con un investimento importante sul piano delle manutenzioni straordinarie, in linea con quello attuato nel 2024, grazie ad una rigorosa politica di bilancio», ha detto il sindaco Davide Galimberti a Palazzo Estense presentando il progetto a Palazzo Estense e ringraziando i cittadini per suggerimenti e segnalazioni e i dipendenti comunali per l’impegno nella stesura del piano.

«Mettiamo a terra risorse importanti per la città nonostante la progressiva e significativa riduzione di trasferimenti per gli enti locali in corso negli ultimi tre anni – ha aggiunto il consigliere comunale Matteo Capriolo, presidente della Commissione Bilancio di Palazzo Estense – Questa Amministrazione non solo ha chiuso i debiti delle amministrazioni precedenti, ma riesce ad accantonare risorse importanti da investire sul territorio».

«Abbiamo selezionato gli interventi da inserire nel piano cercando di mantenere un equilibrio tra centro e quartieri per quanto riguarda le strade e anche tra i diversi settori interessati, accogliendo anche le indicazioni dell’opposizione», ha spiegato l’assesore ai Lavori publici Andrea Civati. «Oltre alle asfaltature, che da sole cubano la metà dell’investimento complessivo – ha aggiunto – lavori di manutenzione sono previsti anche su scuole, luoghi di aggregazione e culturali e cimiteri, lasciando un margine di manovra ancora aperto a paini e istanze nei quartieri con appositi patti che saranno siglati nelle prossime settimane e attuati nei prossimi 18 mesi».

3,9 milioni di euro per le strade

I lavori di asfaltatura inizieranno lunedì prossimo, 30 giugno, da viale Borri – nel tratto compreso tra le vie Guicciardini e Gozzi – e poi a Bizzozero con la fresatura di via Porto Rose fino al cimitero e di via dei Cavalli. Nei primi 10 giorni di luglio cantieri attivi anche su via Guicciardini, via Carnia e via San Michele del Carso per completare il comparto ospedali.

In tutto le nuove asfaltature estive delle strade primarie (oltre a viale Borri anche viale Belforte e le vie Campigli, Marzorati e Gasparotto) e di quelle secondarie nei quartieri della città sono finanziate con 3,5 milioni di euro cui si aggiungono 400 mila euro per la segnaletica verticale e orizzontale, marciapiedi e ai percorsi pedonali.

« Insieme alle strade asfaltate la scorsa estate, quest’anno arriveremo così a coprire una superficie complessiva di circa 300mila metri quadrati di nuovo asfalto, oltre il 20% di tutta la viabilità cittadina», afferma Civati.

A partire dalle prossime settimane Palazzo Estense comunicherà puntualmente notizie sui singoli cantieri stradali in partenza per limitare al minimo i disagi. Per la stessa ragione, sulle vie principali, i lavori saranno seguiti – quando possibile – nelle ore notturne.

1 milione di euro per la manutenzione delle scuole

Per quanto riguarda gli edifici scolastici sono state stanziate risorse per il valore di un milione euro che saranno impiegate per interventi nelle scuole varesine, nelle palestre scolastiche e negli spogliatoi.

I lavori saranno svolti in estate e riguardano soprattutto le scuole medie – secondarie di primo grado – finanziati in base alle segnalazioni ricevute della scuole stesse.

Si tratta soprattutto di interventi su cortili, spazi esterni, bagni e palestre.

Il maggior investimento, in termini economici, è sulla scuola media Vidoletti.

Luoghi di cultura e socialità, edilizia pubblica e cimiteri

Duecentomila euro sono previsti per opere di manutenzione straordinaria negli alloggi di edilizia pubblica, con l’abbattimento delle barriere architettoniche e la riqualificazione degli spazi. Interventi che si aggiungono agli interventi di riqualificazione di decine di alloggi già in corso.

La cultura è un altro settore interessato da questo piano per la manutenzione straordinaria dei beni pubblici della città di Varese: 400 mila euro sono stati stanziati per lavori al Civico Liceo Musicale, al Castello di Masnago e a Villa Mirabello.

E, da segnalare, anche i 150 mila euro investiti per la sistemazione della ex scuola Baracca di Capolago, su indicazione delle associazioni che vi avranno sede.

Il centro cittadino sarà poi coinvolto da un progetto elaborato in collaborazione con i commercianti. In questo caso il Comune metterà in campo 60 mila euro per l’installazione di fioriere che renderanno più bello il centro di Varese.

Un altro ambito importante inserito nel piano è quello della messa in sicurezza del territorio. Il Comune ha stanziato così 600 mila euro per opere contro il dissesto idrogeologico e la sistemazione dei versanti.

Cinquecento mila euro infine sono stanziati per la manutenzione dei cimiteri cittadini.

QUI il Piano delle manutenzioni in pdf