Nuovi Direttori per i Distretti di Varese e di Arcisate: sono le dottoresse Mentasti e Molinaro

Il Distretto sociosanitario di Varese e quello di Arcisate hanno due nuovi direttori. Si tratta della dottoressa Alessandra Mentasti per Varese e della dottoressa Maria Addolorata Anna Molinaro per Arcisate, a cui è stato conferito l’incarico di Direttore in supplenza.

Entrambe erano già in servizio in ASST Sette Laghi, la prima nel Distretto di Tradate, la seconda di Luino, dopo una precedente esperienza lavorativa in ASL Varese, ora ATS Insubria.

Mentasti, in particolare, ha già lavorato per ASST Sette Laghi nell’Area Distrettuale del Verbano, occupandosi di vaccinazioni, come già prima in ASL. Molinaro fino ad oggi ha prestato servizio nell’Area Distrettuale del Verbano (oggi Distretto di Luino), prima per ASL Varese, poi per ASST Sette Laghi, anche lei dedicandosi in particolare all’attività vaccinale, medico-legale e di assistenza ai malati cronici.