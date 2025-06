In occasione della Festa della Repubblica, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso ha ospitato un evento che ha unito musica, impegno civile e riconoscimento al merito. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del Prefetto di Varese, Dott. Salvatore Pasquariello, e del Presidente della Provincia di Varese, Dott. Marco Magrini.

Galleria fotografica Nuovi Maestri del Lavoro e riconoscimenti alle forze dell’ordine per la Festa della Repubblica 4 di 5

A seguire, spazio alla musica con il concerto “Dalla terra al cielo”: protagonista la voce intensa di Franca Masu, definita la “voce catalana di Sardegna”, accompagnata da Fausto Beccalossi alla fisarmonica, Luca Falomi alla chitarra e Salvatore Maiore al violoncello.

Nel cuore della serata si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati di merito ai nuovi Maestri del Lavoro 2025, introdotta dal Console del Lavoro Dott. Emilio Frascoli. La Stella al Merito del Lavoro è stata conferita a diciotto lavoratori e lavoratrici distintisi per impegno, professionalità e integrità nel corso della carriera: Massimiliano Baroffio, Giovanni Bricchi, Marcello Carli, Ettore Ceriani, Paola Colombo, Patrizia Colombo, Marinella Concollato, Cristina Nadia Crespi, Stefano Giudici, Alberto Giuseppe Grassi, Alberto Introini, Nicodemo Macrì, Loredana Miotto, Rosalba Nania, Roberto Stevanin, Giuseppe Carlo Uslenghi, Sergio Vezzoli e Anna Maria Zinnanti.

Poiché quest’anno ricorre il 70° anniversario della fondazione del Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Varese, è stata consegnata una targa commemorativa al Prefetto e al Presidente di Provincia.

Sono stati inoltre premiati con un attestato di riconoscimento e il piatto commemorativo della Provincia di Varese anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni che si sono distinti per l’impegno nel servizio alla collettività. Hanno ricevuto il riconoscimento:

. il Primo Dirigente della Polizia di Stato, Dott. Franco Novati

. il Luogotenente Carica Speciale dell’Arma dei Carabinieri, Dott. Giovanni Piredda, Comandante della Stazione di Varese

. il Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza, Dott. Cristiano Parafioriti, in forza alla Compagnia di Luino

. il Direttore Coordinatore Speciale, Ing. Domenico Battaglia, funzionario VI responsabile

dell’Aeroporto di Malpensa

. al Sovrintendente Mario Lucca, in servizio presso la Polizia Provinciale di Varese

. il Dott. Angelo Michele Bianchi, già Presidente del Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana.

È stato inoltre conferito un riconoscimento al Generale di Brigata Crescenzo Sciaraffa per gli anni di servizio svolti con impegno e dedizione sul territorio varesino. Il premio è stato ritirato dal Colonnello Fabrizio Rella che, in sua rappresentanza, ha letto una lettera di ringraziamento a firma del Generale.

La serata si è conclusa con la seconda parte del concerto e i saluti finali, in un clima che ha reso omaggio ai valori fondanti della Repubblica: lavoro, impegno civico e cultura. Come sottolineato dalle parole del Dott. Frascoli: «Oggi premiamo i nuovi Maestri del Lavoro, insigniti della Stella al Merito lo scorso 1° maggio: persone che, senza clamore, incarnano ogni giorno i valori della Repubblica con etica, competenza e dedizione. Come dice spesso il Presidente Mattarella, il lavoro è molto più di un reddito: è dignità, identità e comunità. Noi cerchiamo ogni giorno di esserne testimoni. Ai nuovi insigniti dico: portate con orgoglio la vostra Stella. È il simbolo dell’Italia che lavora, costruisce e crede nel valore dell’onestà».