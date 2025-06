Nuovi workshop di Kamishibai ispirati a Baj e Rodari al Chiostro di Voltorre

L’onda lunga del Praticamente Rodari Festival – celebrato in primavera a Gavirate – coinvolge il Chiostro di Voltorre in due nuove iniziative estive dedicate al racconto e alla fantasia.

È “Rodari d’estate, tante storie per giocare”, due workshop dedicati al kamishibai – il piccolo teatro itinerante della tradizionale giapponese che unisce ilustrazioni e parole – in programma tra fine luglio e i primi di agosto.

Entrambi gli eventi saranno guidati da Chicco Colombo del Teatro dei Burattini e ispirati a due grandi artisti del ‘900: lo scrittore e pedagogista Gianni Rodari e il pittore, scultore e saggista Enrico Baj.

Questo secondo workshop è promosso con la collaborazione di Marco Quilici e di ReMida.

Di seguito il programma.

STORIE TONDE, QUADRATE E A PUNTA

Sabato 26 e domenica 27 LUGLIO 2025 – 14 ore

“Progettare e realizzare storie da raccontare con il kamishibai e la sua voce” è lo scopo di questo primo workshop in partenza sabato 26 luglio dalle ore 9 alle 18 (con pausa oranzo tra le ore 13 e le 14), al Chiostro di Voltorre.

Si parte con la costruzione a gruppi del Butai “dedicato” del Workshop per poi passare a progettare e invetare Progetto e invenzione delle storie Tonde, Quadrate e a Punta divisi in piccoli gruppi.

Si prosegue con la realizzazione delle scene, la regia e quindi la messa in scena delle nuove storie, con particolare attenzione all’uso della voce e alla interpretazione da parte dei raccontatori.

Infine domenica (dalle ore 9 alle 16, sempre al Chiostro di Voltorre e con pausa pranzo tra le ore 13 e le 14), prove e presentazione dei lavori realizzati, seguite da discussione e riflessione sui risultati del workshop.

RE MIDA INCONTRA IL TEATRO KAMISHI – BAJ

Sabato 2 e domenica 3 AGOSTO 2025 – 14 ore

“Inventare personaggi ispirati al generale e alle dame di Enrico Baj e la loro realizzazione con i materiali di riuso e riciclo proposti da ReMida” è lo scopo del workshop condotto da Chicco Colombo e Marco Quilici.

Si parte sabato 2 agosto (ore 9-18 con pausa pranzo dalle 13 alle 14) con giochi di avviamento all’uso creativo dei materiali del laboratorio ReMida. Con questi materiali saranno quindi creati i personaggi, Generali e Dame ispirati alla pittura di Enrico Baj sul tema della Guerra.

Si prosegue con la redazione di un breve testo da raccontare a completamento della presentazione del personaggio e quindi l’indomani – domenica 3 agosto sempre dalle ore 9 alle 16 con un’ora di pausa pranzo – la progettazione della messa in scena con il kamishibai e presentazione collettiva dei risultati drammaturgici del laboratorio.

Le attività del workshop permettono di approfondire lo studio sul dialogo tra il linguaggio del teatro kamishibai e quello dei materiali per il riuso creativo, assieme alla libera sperimentazione e ricerca espressiva.

Per info e iscrizioni chiccocolombo@gmail.com oppure 393 3315016 .