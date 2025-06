Nuovo corso per il Centro Socio Ricreativo di Azzate, Enzo Favini eletto presidente

Si apre una nuova fase per il Centro Socio Ricreativo – Azzate APS: sabato 31 maggio, nella sede di via Volta 26, si è svolta l’assemblea per il rinnovo del direttivo. Al termine dei lavori Enzo Favini è stato eletto nuovo presidente, succedendo ad Anna Ossola che ha guidato il Centro negli ultimi tre anni.

L’assemblea, presieduta da Andrea Barbi, presidente provinciale e membro del direttivo nazionale, ha visto la partecipazione di numerosi soci.

Una realtà sempre più attrattiva

Il Centro conta oggi circa 300 iscritti, in gran parte residenti ad Azzate, ma anche provenienti da Varese e Malnate. «Le nostre proposte risultano molto attrattive – ha sottolineato Enzo Favini –. Basti pensare ai corsi di ballo di gruppo, condotti da una ballerina professionista affiancata da due assistenti, che richiamano così tanti partecipanti da richiedere ben tre turni da venti persone ciascuno».

Accanto alle attività già consolidate, il nuovo presidente ha visitato diversi centri socio-ricreativi della provincia per raccogliere nuove idee. In particolare, ha trovato ispirazione da quello del centro di Cassano Magnago. «Vorremmo introdurre anche ad Azzate corsi per “invecchiare meglio” – spiega Favini –. A Cassano il corso per aiutare la memoria è stato molto apprezzato, ed è nostra intenzione proporre iniziative analoghe a beneficio dei nostri iscritti».

Il nuovo direttivo e i progetti futuri

Il nuovo direttivo risulta composto da: Enzo Favini, Chiara Masseroni, Gabriella Pulici, Maria Teresa Brevi, Aurelio Cangemi, Anna Ossola e Angela Arconaci.

Il mandato si apre con un chiaro obiettivo: «Incrementeremo le offerte di servizi e iniziative socio-culturali e ludiche per rispondere ai bisogni crescenti della popolazione anziana», ha dichiarato Favini durante la cerimonia di passaggio delle consegne, avvenuta simbolicamente con la consegna della bandiera dell’associazione.

Già in occasione della conferenza inaugurale del nuovo corso, che si è svolta all’inizio di giugno, il presidente ha presentato una serie di progetti in cantiere che coinvolgeranno non solo i soci, ma anche tutta la cittadinanza. «Grazie alla professionalità e all’esperienza dei nuovi membri del direttivo – ha aggiunto – potremo ampliare il nostro raggio d’azione anche nel sociale».

Non manca il dialogo con le istituzioni locali: «Abbiamo instaurato una collaborazione proficua con l’Amministrazione Comunale – ha ricordato Favini –. Durante un recente incontro con il sindaco Raffaele Simone, abbiamo riscontrato grande disponibilità a lavorare insieme».