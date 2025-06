Obiettivo Saronno: il capolista Luca Amadio appoggia Azzi, Novella Ciceroni ribadisce “Nessuna indicazione di voto”

Nel clima sempre più caldo dei giorni che precedono il voto per il ballottaggio per la scelta del sindaco di Saronno ha creato scalpore la dichiarazione di Luca Amadio, capolista della civica Obiettivo Saronno, che ieri mattina in un post sul suo profilo Facebook ha espresso chiaramente la sua preferenza per Rienzo Azzi, candidato del centrodestra.

«Come ho comunicato settimana scorsa, personalmente ritengo che nella vita l’ascolto sia quantomeno doveroso – scrive Amadio – In questi giorni ho ascoltato, meditato, mi sono interrogato e ho concluso che dare un’indicazione di voto è senso di responsabilità. Il futuro della nostra città dipenderà dal risultato di domenica 8 e lunedì 9 giugno. Auspico un’affluenza importante poiché dovremo decidere in merito al presente ed al futuro di Saronno. Come rappresentante di una lista civica indipendente che non partecipa al ballottaggio e che ha deciso di dare libertà di voto, esprimo la mia vicinanza al candidato Rienzo Azzi, che ritengo possa lavorare con determinazione per riportare all’attenzione i temi della sicurezza, del sociale, del commercio e delle attività produttive, della viabilità, dello sport, ecc. Indipendentemente dal colore politico, a livello locale la differenza la fanno sempre le persone».

Una dichiarazione che suscitato moltissimi commenti, pro e contro, anche perché Luca Amadio è un esponente di primo piano della civica che candidava nel ruolo di sindaca Novella Ciceroni e che aveva dichiarato fin dall’inizio la volontà di non dare appoggi esterni a nessuno dei due candidati al ballottaggio. Amadio, tra l’altro, è uno dei candidati consiglieri che ha raccolto il maggior numero di preferenze, 241 (terzo dopo Lorenzo Azzi e Agostino De marco, entrambi di Forza Italia).

Alla dichiarazione di Amadio si contrappone la nota ufficiale del direttivo di Obiettivo Saronno, che prende le distanze e ribadisce “nessun appoggio esterno e nessun apparentamento”.

«Novella Ciceroni, in qualità di presidente di Obiettivo Saronno, ribadisce con fermezza a pochi giorni dal ballottaggio la linea ufficiale decisa dal Direttivo – si legge nella nota – Come promesso agli elettori a inizio campagna non ci sarà nessun apparentamento, nessun appoggio esterno, nessun accordo, nessun sostegno ad uno dei due candidati. Obiettivo Saronno non può che ribadire la propria lontananza da entrambi gli schieramenti ma soprattutto il proprio impegno per un’opposizione seria e decisa nel prossimo consiglio comunale, pur valutando la propria collaborazione sui punti programmatici in cui crede, quali l’attuale progetto di riqualificazione dell’area ex Isotta Fraschini, la ristrutturazione di Palazzo Visconti, un operato serio e realistico sul tema della sicurezza, del commercio cittadino e del decoro urbano».