Olgiate Olona si mobilita per l’ambiente: Giornata Ecologica con WWF Insubria

Una mattinata all’insegna del rispetto per la natura, della cura del territorio e dell’impegno civico: domenica 29 giugno, con ritrovo alle ore 9:30 nel cortile del Comune (Via L. Greppi 4), Olgiate Olona ospiterà la Giornata Ecologica, organizzata in collaborazione con il WWF Insubria, la Pro Loco, la Protezione Civile e l’Amministrazione comunale di Olgiate Olona.

L’iniziativa invita cittadini di tutte le età a partecipare attivamente alla pulizia di boschi, parchi e aree verdi del paese, un gesto concreto di amore per il proprio territorio e di responsabilità verso le generazioni future. Ai partecipanti verranno distribuiti gratuitamente sacchi e guanti, ma chi possiede proprie pinze, pettorine, guanti, o altri strumenti per la raccolta può portarli con sé.

“Preservare l’ambiente è un dovere civico prima ancora che una necessità. Ripulire i nostri spazi verdi significa riscoprire il valore della comunità e della bellezza che ci circonda.

La Giornata Ecologica non è solo un’iniziativa simbolica, ma un’opportunità per rinsaldare il legame tra persone, cittadini, ambiente e natura, per sensibilizzare al rispetto del bene comune e per ribadire che ognuno può fare la propria parte.

L’invito è aperto a tutti: portate entusiasmo, voglia di fare e rispetto per l’ambiente. Il futuro si costruisce anche così, un sacchetto alla volta”, dice l’amministrazione di Olgiate Olona..