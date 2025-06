Tragedia all’ospedale di Angera: 91enne spara alla moglie e si suicida

Ha prima ucciso la donna ricoverata nell’ospedale di Angera. Poi si è tolto la vita. Un omicidio suicidio avvenuto nella tarda mattinata di lunedì al Carlo Ondoli, l’ospedale della città che si affaccia sul Lago Maggiore.

L’uomo avrebbe prima sparato alla donna, ricoverata da qualche settimana, e poi si è tolto la vita con la stessa arma, una pistola. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una coppia, marito e moglie.

A sparare è stato un uomo di 91 anni originario di Milano, residente in provincia di Varese. La vittima aveva 86 anni, anch’essa originaria di Milano, che si trovava ricoverata presso il reparto di medicina sub acuta.

L’uomo, raggiunta la stanza della moglie, le ha sparato con una pistola di piccolo calibro. Subito dopo ha rivolto l’arma verso di sé, togliendosi la vita. Alla scena non hanno assistito testimoni. Nulla hanno potuto i sanitari accorsi rapidamente, richiamati dal rumore degli spari. Purtroppo i due anziani coniugi erano entrambi deceduti.

Sul posto sono accorsi i militari della Compagnia di Gallarate e il personale del Nucleo Investigativo provinciale.

Su disposizioni della Procura di Varese sono in corso i necessari approfondimenti per cristallizzare l’evento e delineare nel dettaglio quanto accaduto, anche tramite le testimonianze degli operatori sanitari del reparto, nonché fare luce sull’origine dell’arma, atteso che l’anziano non risultava possessore di armi.

Sconosciute allo stato le cause che hanno portato l’uomo a compiere un così tragico gesto, sebbene, spiegano dalla procura, non si possa ragionevolmente escludere che la condotta dell’uomo sia stata indotta dallo sconforto per lo stato di salute dell’anziana compagna di vita.