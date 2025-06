Open! Gli architetti aprono le porte dei loro studi: a Varese un aperitivo tra idee, città e futuro

Un aperitivo per parlare di città, uno slideshow collettivo per raccontarla, e una sede che si apre a tutti, anche a chi non l’ha mai frequentata.

Venerdì 13 giugno 2025, dalle 18 alle 21, l’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Varese invita cittadini, iscritti e curiosi a partecipare all’iniziativa “Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico”, evento-festa all’insegna della convivialità e del confronto.

L’evento, promosso a livello nazionale dal Consiglio Nazionale degli Architetti, sarà l’occasione per riflettere in modo informale sul tema della città e sulle sue molteplici declinazioni: mobilità, rigenerazione urbana, spazi pubblici e vuoti da ripensare. Un momento di incontro tra giovani professionisti e architetti affermati, ma anche un invito aperto a tutta la cittadinanza, per condividere idee e visioni sul futuro degli spazi urbani.

La sede dell’Ordine – in via Gradisca 4 a Varese – sarà teatro di questo appuntamento tra architettura e comunità, arricchito da buffet, brindisi e la proiezione di uno slideshow collettivo con contributi visivi sul tema della città.

Un’occasione per scoprire l’architettura da vicino, ma soprattutto per riscoprire la voglia di progettare insieme nuove prospettive urbane.